Lielvārdes florbolisti atzīst komandas "Talsu NSS/Krauzers" pārākumu

Lielvārdes florbolisti atzīst komandas “Talsu NSS/Krauzers” pārākumu
Foto: osports.lv
Lielvārdes florbolisti atzīst komandas “Talsu NSS/Krauzers” pārākumu

"Elvi" florbola līgas vīriešiem līderu duetam cītīgi seko “Talsu NSS/Krauzers”, kas 11. oktobrī Lielvārdes Sporta centrā ar 7:3 pieveica komandu “Lielvārde/Unihoc”. Rezultatīvākais starp talsiniekiem bija Lielvārdes florbola audzēknis Toms Akmeņlauks, kura kontā 5 (1+4) rezultativitātes punkti, liecina informācija vietnē osports.lv.

Mačā starp Lielvārdes un Talsu komandām tieši lielvārdieši bija tie, kas atklāja rezultātu – 1:0, 5. minūtē ar vārtu metienu izcēlās Raivo Kīsnics. Jau rajā pašā pirmajā periodā sekoja viesu atbilde – pēc Kārļa Laukmaņa, Toma Akmeņlauka un Adriana Spundes metieniem vadību ar 3:1 pārņēma “Talsu NSS/Krauzers”.

Otrajā trešdaļā katra no komandām guva pa vieniem vārtiem (2:4), jo uz talsinieka Dāvja Auziņa golu ar to pašu atbildēja lielvārdietis Aivis Kusiņš. Pēdējā perioda pašā sākumā mājinieks Uldis Dūniņš vēl atjaunoja intrigu (3:4), bet atlikušajā laikā vārtus guva tikai viesi. Divus golus iemeta Spunde, bet vienu – Jānis Ragovskis, nodrošinot komandas “Talsu NSS/Krauzers” uzvaru ar 7:3, vēsta vietnē osports.lv.

