Mačā starp Lielvārdes un Talsu komandām tieši lielvārdieši bija tie, kas atklāja rezultātu – 1:0, 5. minūtē ar vārtu metienu izcēlās Raivo Kīsnics. Jau rajā pašā pirmajā periodā sekoja viesu atbilde – pēc Kārļa Laukmaņa, Toma Akmeņlauka un Adriana Spundes metieniem vadību ar 3:1 pārņēma “Talsu NSS/Krauzers”.
Otrajā trešdaļā katra no komandām guva pa vieniem vārtiem (2:4), jo uz talsinieka Dāvja Auziņa golu ar to pašu atbildēja lielvārdietis Aivis Kusiņš. Pēdējā perioda pašā sākumā mājinieks Uldis Dūniņš vēl atjaunoja intrigu (3:4), bet atlikušajā laikā vārtus guva tikai viesi. Divus golus iemeta Spunde, bet vienu – Jānis Ragovskis, nodrošinot komandas “Talsu NSS/Krauzers” uzvaru ar 7:3, vēsta vietnē osports.lv.