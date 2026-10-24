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Sestdiena, 24. oktobris, 2026 08:00

Lielvārdes florbolisti nespēj apturēt Ulbrokas komandu

Osports.lv
Lielvārdes florbolisti nespēj apturēt Ulbrokas komandu
Foto: osports.lv
Sestdiena, 24. oktobris, 2026 08:00

Lielvārdes florbolisti nespēj apturēt Ulbrokas komandu

Osports.lv

ELVI florbola līgas vīriešiem līderes godu atkal atguvusi “Masters Ulbroka/LU”, kas pretinieku laukumā ar 6:3 pārspēja komandu “Lielvārde/Unihoc”. Lielvārdieši kārtējo reizi nespēja apturēt Ulbrokas komandas līderi Krišjāni Tiltiņu, kura kontā šoreiz 5 (2+3) rezultativitātes punkti. Lielvārdes komandas labā divus vārtus guva Jānis Jāzeps Grizāns.

Lielvārdes sporta centrā notikušās spēles pirmā perioda vidū viesi bija izvirzījušies vadībā ar 2:0. Pa bumbiņai mājinieku vārtos ieraidīja Krišjānis Tiltiņš un Kristers Leksis. 17. minūtē ar vārtu guvumu atbildēja lielvārdietis Reinis Kalniņš – 1:2. 7. minūtē Ulbrokas komanda pēc Kārļa Felšus un Valda Valtera Vanaga metieniem panāca jau 4:1. Lielvārdes komandas labā vārtus guva Jānis Jāzeps Grizāns (2:4). Pēdējā periodā bija līdzīgs scenārijs – kamēr ulbrocieši guva divus vārtus (Felšus un Tiltiņš), laukuma saimnieki atbildēja ar vienu golu Grizāna izpildījumā. “Masters Ulbroka/LU” varēja svinēt uzvaru ar 6:3.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 5 (2+3) punktiem bija Krišjānis Tiltiņš. 3 (2+1) rezultativitātes punkti Kārļa Felšus kontā, bet par labāko spēlētāju tika atzīts Renārs Liepiņš, kurš šoreiz ar rezultativitāti neizcēlās. Labākā spēlētāja balvu Lielvārdes komandā saņēma Sandris Virsnītis, kura kontā viena rezultatīva piespēle. Rezultatīvākais ar diviem vārtu guvumiem bija Jānis Jāzeps Grizāns. Pēc šīs uzvaras “Masters Ulbroka/LU” ar 17 punktiem pakāpās uz pirmo vietu turnīra tabulā, bet komandai “Lielvārde/Unihoc” joprojām četri punkti un priekšpēdējā pozīcija.

“Lielvārde/Unihoc” – “Masters Ulbroka/LU” 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
Metieni: 23:38 (6:14, 7:9, 10:15)
“Masters Ulbroka/LU”: Krišjānis Tiltiņš 5 (2+3), Kārlis Felšus 3 (2+1), Valdis Valters Vanags 1 (1+0), Kristers Leksis 1 (1+0), Edijs Šenbergs 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc”: Jānis Jāzeps Grizāns 2 (2+0), Reinis Kalniņš 1 (1+0), Edvards Gustavs Rašmanis 1 (0+1), Aleksis Saļkovs 1 (0+1), Sandris Virsnītis 1 (0+1).
Soda minūtes: “Lielvārde/Unihoc” 4, “Masters Ulbroka/LU” 8.

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