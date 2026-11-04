Lielvārdes florbolisti piedzīvo zaudējumu Ādažos

“FBK SĀC” spēli pret lielvārdiešiem sāka samērā aktīvi, pirmā perioda laikā izvirzoties vadībā ar 2:0. Divas bumbiņas viesu vārtos ieraidīja Kristers Orlovs. 23. minūtē Ralfs Stratans panāca jau 3:0. Spēles vidū veiksmīgs astoņas minūtes ilgs mača nogrieznis padevās Lielvārdes komandai, kas atjaunoja neizšķirtu rezultātu – 3:3. Ar vārtu guvumiem izcēlās Valters Volkovs, Juris Sandis Jēgers un Ralfs Fricsons. Otrās trešdaļas galotnē laukuma saimniekus vadībā ar 5:3 izvirzīja Jānis Boroduška un Rūdolfs Jānis Gremze. Pēdējā periodā lielvārdiešu labā pa golam iemeta Reinis Kalniņš un Juris Sandis Jēgers, bet ādažnieku rindās ar vārtu guvumiem atbildēja Kristers Orlovs un Niks Cekarevs, nosargājot “FBK SĀC” uzvaru ar 7:5.
Par labāko spēlētāju uzvarētāju rindās atzina Kristeru Orlovu, kurš ar 4 (3+1) punktiem bija rezultatīvākais. 2 (1+1) rezultativitātes punkti Rūdolfa Jāņa Gremzes kontā. Labākā spēlētāja balvu Lielvārdes komandā saņēma divu vārtu autors Juris Sandis Jēgers. Pēc šīs uzvaras Ādažu “FBK SĀC” ar 12 punktiem ieņem sesto vietu, bet komandai “Lielvārde/Unihoc” pieci punkti un 9. vieta.
“FBK SĀC” – “Lielvārde/Unihoc” 7:5 (2:0, 3:3, 2:2)
Metieni: 18:27 (6:4, 4:12, 8:11)
“FBK SĀC”: Kristers Orlovs 4 (3+1), Rūdolfs Jānis Gremze 2 (1+1), Niks Cekarevs 1 (1+0), Ralfs Stratans 1 (1+0), Jānis Boroduška 1 (1+0), Dēvids Osītis 1 (0+1), Alvis Dāle 1 (0+1), Artis Saldatenoks 1 (0+1).
“Lielvārde/Unihoc”: Juris Sandis Jēgers 2 (2+0), Reinis Kalniņš 1 (1+0), Ralfs Fricsons 1 (1+0), Valters Volkovs 1 (1+0), Roberts Kalniņš 1 (0+1), Toms Emīls Jēkabsons 1 (0+1), Renārs Hugo Bļass 1 (0+1).
Soda minūtes: “FBK SĀC” 8, “Lielvārde/Unihoc” 4.