Ķekavā notkušās spēles pirmā perioda vidū laukuma saimnieki pēc Kārļa Degina un Toma Ķeirāna precīzajiem metieniem izvirzījās vadībā ar 2:0. Pēc otrās trešdaļas rezultāts bija 3:0, bet pēdējā perioda sākumā jau 5:0, turklāt piekto bumbiņu lielvārdieši savos vārtos ievirzīja paši. Tikai 51. minūtē viesi guva vismaz goda vārtus, Matīsam Pēterim Polim izmantojot savas komandas skaitlisko pārsvaru. Galarezultātā “Ķekava/RB&B” varēja svinēt vairāk nekā pārliecinošu uzvaru ar 7:1.
Svētdiena, 5. oktobris, 2025 16:51
Lielvārdes florbolistiem Ķekavā tikai goda vārti
Ķekavas sporta kompleksā norisinājās ELVI florbola līgas vīriešiem spēle, kurā “Lielvārde/Unihoc” sacentās ar komandu “Ķekava/RB&B”. Lielvārdiešiem šajā mačā tikai goda vārti, jo Ķekavas florbolisti viņus sakāva ar 7:1.