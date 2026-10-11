Lielvārdes florbolistiem smags zaudējums Talsos

Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zālē notikušās spēles pirmajā periodā laukuma saimnieki izvirzījās vadībā ar 2:0. Pa bumbiņai viesu vārtos ieraidīja Klāvs Araks un Dāvis Auziņš. Jau otrās trešdaļas laikā cīņas liktenis praktiski tika izšķirts, jo Talsu florbolisti guva vēl piecus bezatbildes vārtus (7:0). Pēc 55 nospēlētām minūtēm rezultātu tablo vēstīja par 9:0. Tikai tad pirmos vārtus iemeta lielvārdieši Edvarda Gustava Rašmaņa personā – 1:9. Galarezultātā komandas “FK Talsi/TNSS/Krauzers” uzvara izvērtās ļoti pārliecinoša – 10:2.
Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar četrām piespēlēm bija Adrians Spunde, bet labākā spēlētāja balvu saņēma Mariss Bergmanis, kurš izcēlās ar “hat-trick”. Pa trim rezultativitātes punktiem arī Klāvam Arakam un Artim Raitumam, bet pa diviem punktiem sakrāja Dilans Kronentāls, Rūdolfs Niedrājs un Dāvis Auziņš. Par labāko starp lielvārdiešiem atzina Ralfu Fricsonu, kurš ar rezultativitāti šoreiz neizcēlās. Pēc šīs uzvaras “FK Talsi/TNSS/Krauzers” ar desmit punktiem pakāpās uz 4. vietu turnīra tabulā, bet komandai “Lielvārde/Unihoc” joprojām četri punkti un 8. vieta.
“FK Talsi/TNSS/Krauzers” – “Lielvārde/Unihoc” 10:2 (2:0, 5:0, 3:2)
Metieni: 35:16 (12:4, 14:6, 9:6)
“FK Talsi/TNSS/Krauzers”: Adrians Spunde 4 (0+4), Mariss Bergmanis 3 (3+0), Klāvs Araks 3 (2+1), Artis Raitums 3 (0+3), Dilans Kronentāls 2 (2+0), Rūdolfs Niedrājs 2 (2+0), Dāvis Auziņš 2 (1+1).
“Lielvārde/Unihoc”: Edvards Gustavs Rašmanis 1 (1+0), Jānis Plots 1 (1+0), Toms Emīls Jēkabsons 1 (0+1).
Soda minūtes: “FK Talsi/TNSS/Krauzers” 4, “Lielvārde/Unihoc” 2.