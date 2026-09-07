Lielvārdes jaunajiem florbolistiem 2. vieta Mily Latvijas kausa izcīņas turnīrā

Finālspēles pamatlaikā lielvārdieši divas reizes izvirzījās vadībā – 1:0 un 2:1. Ar vārtu guvumiem izcēlās Miķelis Bergmanis un Reinis Stabiņš. Kocēniešiem abas reizes izdevās atspēlēties, tāpēc pamatlaiks noslēdzās ar kaujiniecisku neizšķirtu – 2:2. Pēcspēles metienu sērijā veiksme bija Kocēnu komandas pusē, kas uzvarēja ar 3:2. “Lielvārdei” desmit komandu konkurencē godpilnā 2. vieta un sudraba medaļas.
Komandas “Lielvārde” sastāvs: Ričards Plinta, Valters Gailis, Reinis Stabiņš, Toms Jānis Everss, Miķelis Bergmanis, Ali Amirli, Patriks Skudra, Renārs Uzoliņš, Marats Līcītis, Olivers Feldmanis un Raivo Kārkliņš un Teodors Mesters. Treneris – Kaspars Kreimanis, pārstāvji: Ainars Puķītis, Gatis Heidingers un Luīza Taube.