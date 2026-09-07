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Pirmdiena, 7. septembris, 2026 07:42

Lielvārdes jaunajiem florbolistiem 2. vieta Mily Latvijas kausa izcīņas turnīrā

Osports.lv
Lielvārdes jaunajiem florbolistiem 2. vieta Mily Latvijas kausa izcīņas turnīrā
Foto: osports.lv
Pirmdiena, 7. septembris, 2026 07:42

Lielvārdes jaunajiem florbolistiem 2. vieta Mily Latvijas kausa izcīņas turnīrā

Osports.lv

5. septembrī Liepājā un Grobiņā norisinājās Mily Latvijas kausa izcīņas florbolā turnīrs jauniešiem vecuma grupā ZU15. Lieliski to aizvadīja trenera Kaspara Kreimaņa vadītā komanda “Lielvārde”, kas bez zaudējumiem aizcīnījās līdz pat finālam, kur tikai pēcspēles metienu sērijā ar 2:3 atzina Kocēnu “Rubenes” pārākumu.

Finālspēles pamatlaikā lielvārdieši divas reizes izvirzījās vadībā – 1:0 un 2:1. Ar vārtu guvumiem izcēlās Miķelis Bergmanis un Reinis Stabiņš. Kocēniešiem abas reizes izdevās atspēlēties, tāpēc pamatlaiks noslēdzās ar kaujiniecisku neizšķirtu – 2:2. Pēcspēles metienu sērijā veiksme bija Kocēnu komandas pusē, kas uzvarēja ar 3:2. “Lielvārdei” desmit komandu konkurencē godpilnā 2. vieta un sudraba medaļas.

Komandas “Lielvārde” sastāvs: Ričards Plinta, Valters Gailis, Reinis Stabiņš, Toms Jānis Everss, Miķelis Bergmanis, Ali Amirli, Patriks Skudra, Renārs Uzoliņš, Marats Līcītis, Olivers Feldmanis un Raivo Kārkliņš un Teodors Mesters. Treneris – Kaspars Kreimanis, pārstāvji: Ainars Puķītis, Gatis Heidingers un Luīza Taube.

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