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Svētdiena, 12. jūlijs, 2026 13:40

Lielvārdietim Frīdriham Feldmanim “Prague Games 2026” zelta medaļa

Latvijas Florbola savienība / osports.lv
Lielvārdietim Frīdriham Feldmanim “Prague Games 2026” zelta medaļa
Foto: Floorball in Prague
Svētdiena, 12. jūlijs, 2026 13:40

Lielvārdietim Frīdriham Feldmanim “Prague Games 2026” zelta medaļa

Latvijas Florbola savienība / osports.lv

Starptautiskā florbola turnīra “Prague Games 2026” U18 puišu grupas uzvarētāju trofeja ceļos uz Latviju! Kausu par 1. vietu un zelta medaļas izcīnīja Latvijas junoru izlases kandidātu komanda “Latvia RED” ar lielvārdieti Frīdrihu Feldmani sastāvā, kas turnīra finālspēlē bija pārāka par Šveices “Thurgau Unihockey B18”.

“Latvia RED” astotdaļfinālā ar 3:1 pārspēja “Latvia WHITE” (vārti: Sanders, Liekniņš, Niedrājs – Felšus). Līdz ar to “baltajiem” turnīrs noslēdzās, bet “sarkanie” nopelnīja iespēju turpināt cīņu par galveno trofeju.


“Latvia RED” ceturtdaļfinālā ar 5:1 pieveica Čehijas “FBK Jičín” (Vārti: Spunde (2), Jančuks, Auziņš, Liekniņš), bet pusfinālā ar 4:3 čehu “FLORBAL CHODOV” (Vārti: Jančuks, Egliens, Sanders, Liekniņš).

Ar nosaukumu “Latvia RED” spēlējošie Latvijas vīriešu U19 izlases kandidāti finālspēlē ar 5:2 sakāva Šveices komandu “Thurgau Unihockey B18” (vārti: Niedrājs (2), Spunde, Egliens, Meisters).

Mūsu florbolistiem šis bija kārtējais gatavošanās posms 2027. gada pasaules junioru čempionātam, kas februārī notiks Rīgā.

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