“Latvia RED” astotdaļfinālā ar 3:1 pārspēja “Latvia WHITE” (vārti: Sanders, Liekniņš, Niedrājs – Felšus). Līdz ar to “baltajiem” turnīrs noslēdzās, bet “sarkanie” nopelnīja iespēju turpināt cīņu par galveno trofeju.
“Latvia RED” ceturtdaļfinālā ar 5:1 pieveica Čehijas “FBK Jičín” (Vārti: Spunde (2), Jančuks, Auziņš, Liekniņš), bet pusfinālā ar 4:3 čehu “FLORBAL CHODOV” (Vārti: Jančuks, Egliens, Sanders, Liekniņš).
Ar nosaukumu “Latvia RED” spēlējošie Latvijas vīriešu U19 izlases kandidāti finālspēlē ar 5:2 sakāva Šveices komandu “Thurgau Unihockey B18” (vārti: Niedrājs (2), Spunde, Egliens, Meisters).
Mūsu florbolistiem šis bija kārtējais gatavošanās posms 2027. gada pasaules junioru čempionātam, kas februārī notiks Rīgā.