Iepriekšējās četrās komandu tikšanās reizēs uzvaru izcīnīja "Ogre", kas aktīvi cīnās par otro vietu turnīra tabulā. Ventspilnieki pēc uzvaras pār Valmieras komandu atkal nonāca vienādās pozīcijās, kas ogrēniešiem lika atbildēt ar uzvaru pār "Liepāju". Liepājnieki vēlējās izcīnīt kaut vai vienu uzvaru pār "Ogri" šajā sezonā un uz to tiecās jau no pirmajām minūtēm.
Spēli labāk sāka ogrēnieši, Kristapam Dārgajam izceļoties arī ar triecienu grozā no augšas. Roberts Krastiņš atbildēja ar pieciem punktiem pēc kārtas, pārņemot vadību "Liepājai", bet Dāvis Geks palielināja pārsvaru līdz četriem punktiem (8:4). Līdz pirmās ceturtdaļas vidum spēle ritēja punkts punktā, liepājniekiem spējot saglabāt nelielu pārsvaru (15:10). Dārgais guva savas komandas 12. punktu, bet tad "Liepāja" sāka pilnībā dominēt laukumā, veicot 15:1 izrāvienu un uzvarot ceturtdaļu ar rezultātu 30:14.
Otrās ceturtdaļas sākumā "Ogres" nedienas nebeidzās. Divreiz bumbu grozā no augšas trieca Roberts Blumbergs, bet pēc Zigmāra Raimo performances "Liepāja" teju sasniedza 30 punktu pārsvaru (43:14). Pēc pus minūtes šo atzīmi palīdzēja sasniegt Roberta Krastiņa precīzais tālmetiens. Ceturtdaļas otrajā pusē "Ogres" uzbrukumu iekustināja Rinalds Sirsniņš, vēl dodot cerību, ka mājinieki nav gatavi pacelt balto karogu. Pēc pirmā puslaika situācija priekš "Ogres" saglabājās graujoša, liepājniekiem esot vadībā ar 56:29.
Pēc lielā pārtraukuma Sirsniņš un Renārs Magone parādīja, ka "Ogre" gatava cīnīties līdz galam. Rezultāta starpība sadila līdz 17 punktiem pēc Sirsniņa kārtējā precīzā tālmetiena, bet pēc neilga tukšā perioda Blumbergs atbildēja ar to pašu (63:43). "Ogrei" ar soda metieniem izdevās veikt nelielu izrāvienu, bet trešās ceturtdaļas izskaņā liepājniekiem izdevās atjaunot vairāk nekā 20 punktu pārsvaru - 71:49.
Ceturto ceturtdaļu labāk sāka "Liepāja", pirmajās divās minūtēs atkal pietuvojoties 30 punktu pārsvaram. Ogrēnieši spēja atbildēt ar astoņu punktu izrāvienu, nedomājot padoties (59:79). Izrāvienu ar precīzu tālmetienu pārtrauca Renārs Birkāns, bet pēc brīža precīzs bija arī Geks (85:61). Ceturtdaļas otrajā pusē komandas turpināja līdzīgu un rezultatīvu cīņu, bet mača liktenis bija izšķirts jau pirmajā puslaikā. "Liepāja" svinēja pirmo uzvaru pār "Ogri" šajā sezonā ar rezultātu 98:75.
"Liepājas" labā 19 punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Guntis Sīpoliņš, 17 punkti Robertam Blumbergam un Zigmāram Raimo, kurš izcīnīja arī 11 atlēkušās bumbas, bet pa 14 punktiem Robertam Krastiņam un Renāram Birkānam, kura rēķinā arī deviņas rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas. "Ogres" rindās ar 21 punktu un 14 atlēkušajām bumbām atzīmējās Kristaps Dārgais, bet attiecīgi 18 un 16 punkti Rinaldam Sirsniņam un Andre Vokeram.