"Liepājas" rindās rezultatīvākais šodien bija Roberts Krastiņš, kurš realizēja deviņus no 13 metieniem no spēles, gūstot 26 punktus. Lieliska precizitāte arī septiņus no deviņiem metieniem no spēles iemetušajam Kārlim Žundam, kurš sakrāja 21 punktu. "Double-double" rādītājiem pietuvojās Roberts Bērziņš - 19 punkti un savāktas septiņas bumbas zem groziem.
No ogrēniešiem spilgtāko sniegumu ar 25 gūtiem punktiem parādīja Rihards Zēbergs, ļoti pamanāms bija arī Kristaps Dārgais, kura kontā 13 punkti un septiņas atlēkušās bumbas. Katastrofālu maču aizvadīja "Ogres" amerikāņu leģionārs Prentiss Lovels Niksons, kurš realizēja tikai divus no 12 metieniem no spēles.
Liepājnieki pirmoreiz šosezon Latvijas - Igaunijas līgā pārspēja kopvērtējuma "top 8" komandu, savukārt "Ogrei" spēlēs pret Latvijas klubiem šajā turnīrā jau trīs zaudējumi pēc kārtas.
"Liepāja" - "Ogre" 94:83 (27:27, 15:17, 25:19, 27:20)