Ceturtdiena, 09.10.2025 23:32
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:32
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 19. decembris, 2021 07:50

"Liepāja" pēdējā ceturtdaļā salauž ogrēniešu pretestību un gūst trešo uzvaru

sportacentrs.com
"Liepāja" pēdējā ceturtdaļā salauž ogrēniešu pretestību un gūst trešo uzvaru
Svētdiena, 19. decembris, 2021 07:50

"Liepāja" pēdējā ceturtdaļā salauž ogrēniešu pretestību un gūst trešo uzvaru

sportacentrs.com

"Pafbet" Latvijas - Igaunijas basketbola līgā vakar nedaudz negaidītu panākumu izcīnīja "Liepāja", kas savā laukumā, pateicoties pārliecinošam sniegumam noslēdzošajās desmit minūtēs, ar 94:83 pārspēja "Ogri".

"Liepājas" rindās rezultatīvākais šodien bija Roberts Krastiņš, kurš realizēja deviņus no 13 metieniem no spēles, gūstot 26 punktus. Lieliska precizitāte arī septiņus no deviņiem metieniem no spēles iemetušajam Kārlim Žundam, kurš sakrāja 21 punktu. "Double-double" rādītājiem pietuvojās Roberts Bērziņš - 19 punkti un savāktas septiņas bumbas zem groziem.

No ogrēniešiem spilgtāko sniegumu ar 25 gūtiem punktiem parādīja Rihards Zēbergs, ļoti pamanāms bija arī Kristaps Dārgais, kura kontā 13 punkti un septiņas atlēkušās bumbas. Katastrofālu maču aizvadīja "Ogres" amerikāņu leģionārs Prentiss Lovels Niksons, kurš realizēja tikai divus no 12 metieniem no spēles.

Liepājnieki pirmoreiz šosezon Latvijas - Igaunijas līgā pārspēja kopvērtējuma "top 8" komandu, savukārt "Ogrei" spēlēs pret Latvijas klubiem šajā turnīrā jau trīs zaudējumi pēc kārtas.

"Liepāja" - "Ogre" 94:83 (27:27, 15:17, 25:19, 27:20)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?