LJBL aicina iepazīt savējos: Ogres Basketbola skolas treneris Artūrs Bērziņš

Latvijas Jaunatnes basketbola līga (LJBL) piedāvā iespēju uzzināt ko vairāk par tiem cilvēkiem, kuri pavisam noteikti sniedz būtisku ieguldījumu jaunatnes basketbola attīstībā, veidojot to no pašiem pamatiem - treneriem.  
LJBL devās uz Ogri, lai dzirdētu bijušā profesionālā basketbolista un šobrīd Ogres Basketbola Skolas trenera Artūra Bērziņa stāstu. Video ietvaros iepazīsti Ogres Basketbola Skolas treneri Artūru Bērziņu!

Viņš stāsta par savu pirmā treniņa pieredzi Ogres Basketbola skolā, kā arī uzsver to, kāpēc nebūtu gatavs mainīt savu izvēli kļūt par treneri: 

