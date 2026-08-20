"LPK ir jābūt neatkarīgai organizācijai" Apinis atklātā vēstulē pauž bažas par Latvijas Paralimpiskās komitejas darbību

Apinis organizāciju, kas ikdienā atbild par cilvēku ar invaliditāti sportu Latvijā un ikdienā pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses, kā arī sportistu un līdzcilvēku, kuri ikdienā atbalsta cilvēkus ar invaliditāti, vārdā izsaka bažas par to, ka LOK pēdējā laikā organizēto aktivitāšu dēļ iespējama nevēlama LPK lēmumu ietekmēšana.
"Pašreizējās aizmugurējās aktivitātes rada bažas par koruptīvām darbībām, kur viena neatkarīga sporta organizācija cenšas ietekmēt citas neatkarīgas sporta organizācijas lēmumu pieņemšanu," raksta Apinis. "Esam informēti, ka LOK 2026. gada 13. augustā bija sasaukusi steidzamu sapulci, lai lemtu par rīcību LPK Ģenerālajā asamblejā, kas norisināsies 2026. gada 30. augustā."
Viņš norāda, ka LOK Ģenerālajā asamblejā nav balsstiesību, un tādēļ šis precedents rada aizdomas par LOK interešu virzīšanu caur parasporta organizācijām.
Viņš uzsver, ka pēc šīs sanāksmes vairākas sporta federācijas saņēma zvanus un tika aicinātas atbalstīt konkrēto LOK virzīto prezidenta kandidātu.
"Saskatām šajā absurdajā situācijā labas pārvaldības principu un ētikas normu pārkāpumus," norāda Apinis.
Viņš izsaka bažas arī par Bišumuižas sporta centra nākotni, atgādinot, ka LPK īpašumā ir piecus hektārus liels zemes gabals Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā ietilpstošajā Bišumuižā, kas kopš 2017. gada ir paredzēts Parasporta centra būvniecībai.
Apinis akcentē, ka zemes pirkuma līgumā ir norādīts zemes izmantošanas mērķis - Latvijas Paralimpiskā sporta centra būvniecība, un zemi nedrīkst izmantot citiem mērķiem.
"Esam informēti, ka iepriekšminētajā 13. augusta sanāksmē tika skatīts arī šis jautājums," satraucas nopelniem bagātais parasportists.
Viņš norāda, ka, lai gan LPK atbalsta demokrātiskas vēlēšanas un iespēju ikvienam, kas to vēlas, kandidēt uz LPK prezidenta un viceprezidentu amatiem, tomēr esošās aktivitātes pamatoti liek domāt, ka tās ir saistītas ar Saeimai pieņemšanai nodoto Valsts sporta fonda likumu, kurā viena no lemttiesīgajām organizācijām par finansējuma sadalījumu būtu LPK.
"Tieši tāpēc esam sašutuši, ka šī LOK kolēģu aktivitāte ir ar mērķi iegūt lielāku kontroli pār valsts budžeta sadalījumu sportam,"norāda Apinis.
Viņš pauž viedokli, ka centieniem ietekmēt LPK biedrus galvenais mērķis nav parasporta attīstība, bet gan lielāka LOK ietekme sporta budžeta sadalījumā un sporta politikas veidošanā.
"Pastāvam uz to, ka LPK ir jābūt neatkarīgai organizācijai, kas rūpējas par cilvēku ar invaliditāti sportu Latvijā," atklātajā vēstulē viedokli pauž Apinis. "Vēlamies, lai LPK vadītu cilvēki, kuriem ir kompetence un iepriekšēja pieredze parasportā un kuri spēj pastāvēt par cilvēku ar invaliditāti tiesībām nodarboties ar sportu."
Viņš izsaka bažas, ka gadījumā, ja LPK prezidenta amatu ieņemtu cilvēks, kas ar parasportu nav bijis saistīts iepriekš un nav informēts par tā specifiku, pastāv risks, ka bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kā arī pieaugušajiem ar invaliditāti tiks atņemta iespēja nodrošināt dažādas pielāgotās un parasporta aktivitātes pietiekamā apjomā, "jo šobrīd tieši LPK ir vienīgā sporta organizācija, kas rūpējas par šo cilvēku iekļaušanu Latvijas sportā".
Apinis raksta, ka sports ir viens no veidiem, kā cilvēkus var iekļaut ikdienas norisēs, tostarp veidojot iekļaujošu sabiedrību. Parasports veido neatkarīgus cilvēkus ar invaliditāti, kuri veiksmīgi iekļaujas gan sportā, gan darba vidē un veido arī ekonomikas pienesumu valstij, uzsver parasportists.
"Mums ir nepieciešama spēcīga sporta organizācija cilvēkiem ar invaliditāti, kura iestājas par paralimpiskajām vērtībām un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sportā, kā arī aizstāv šo sportistu tiesības," uzsver Apinis.
Viņš raksta, ka nav pieļaujams, ka cilvēkiem ar invaliditāti pasliktinātos iespējas sportot un iekļauties sporta sabiedrībā olimpiskās kustības pārstāvošas organizācijas intrigu dēļ.
Vēstule ir adresēta Latvijas Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS), LPK, Latvijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājam Dāvim Mārtiņam Daugavietim (JV), 14. Saeimas deputātiem, Latvijas Sporta federāciju padomes prezidentam Vladimiram Šteinbergam, izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei, tieslietu ministram Edvardam Smiltēnam (AS) un tiesībsardzei Karinai Palkovai.
30. augustā LPK Ģenerālā asamblejā tiks vēlēta jaunā LPK valde.
LPK Ģenerālā asambleja Rīgā norisināsies "TZMO Latvija" konferenču zālē Reinvaldu ielā 17.
Jaunā LPK valde, tai skaitā prezidents un divi viceprezidenti, tiks ievēlēta nākamajam četru gadu periodam. Tiks vēlēti arī Ētikas komisijas locekļi un revidents.
Juridiskie biedri savus kandidātus amatiem varēja izvirzīt līdz 15. augustam.
Pašreizējā LPK prezidente Daiga Dadzīte amatā ir kopš 2009. gada.
Apinis diska mešanā un lodes grūšanā ir četrkārtējs paralimpisko spēļu čempions. Viņa kontā ir arī trīs paralimpisko spēļu sudraba medaļas un trīs bronzas godalgas.