"Ogre" un Pērnavas "Transcom" sezonu noslēdza ar 11 uzvarām katra, bet pērnaviešiem savstarpējos mačos bija labāka gūto un ielaisto punktu starpība (+3), tādējādi Igaunijas komanda bija astotā, bet Latvijas vienība - devītā. Līdz ar to kļuvušas zināmas visas astoņas "play-off" dalībnieces, dienas turpinājumā noskaidrojot arī ceturtdaļfināla pārus.
LU viesos uzvarēja ar rezultātu 106:101 (20:22, 22:29, 30:21, 34:29). Viesiem ar 23 punktiem izcēlās Stailss Trinitijs, 19 punktus guva Semjuels Adevunmi, 16 punkti bija Artūram Kazākam, 15 punktus guva Oto Bergmanis, 11 iemeta Francis Neilands, bet desmit - Dželens Millers.
Ogres komandai 27 punktus guva Anders Nelsons, 17 punkti bija Kārlim Apsītim, 15 - Gustavam Kampusam, bet pa 11 guva Reinis Avotiņš un Guntis Sīpoliņš, kurš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas.
"VEF Rīga" un "Ventspils" komandas sestdien nodrošināja tikšanos "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas ceturtdaļfinālā. Pārējos ceturtdaļfināla pāros sērijās līdz divām uzvarām tiksies "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" ar Pērnavas "Transcom", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ar Tallinas "TalTech" un "Rīgas zeļļi" ar Tallinas "Kalev"/"Cramo".
"Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "VEF Rīga" uzvarēja 21 no 26 spēlēm, Igaunijas komandai savstarpējos mačos iekrājot pozitīvu iemesto un ielaisto punktu starpību (+3). Tālāk ar 20 uzvarām bija "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Kalev"/"Cramo" un "Rīgas zeļļi", bet aiz labāko piecinieka bija "TalTech" un "Ventspils" ar 17 uzvarām. Pērnavas un Ogres komandas katra iekrāja pa 11 uzvarām, bet savstarpējos mačos igauņiem bija labāka bilance (+3). Desmitā ar septiņām uzvarām bija "Viimsi", pa piecām uzvarām guva "Liepāja" un "Keila", četras izcīnīja LU, bet trīs - "Coolbet".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".
