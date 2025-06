Māris Balodis gatavojas «Florbola naktij»

– Kā iegrozījās, ka jūs savu dzīvi saistījāt ar florbolu?

– Florbolam pievērsos pēc tam, kad beidzu motokrosa gaitas. Kopā ar saviem domubiedriem Ogrē izveidojām florbola komandu. Iesākumā spēlējām vietējā čempionātā, vēlāk devāmies arī izbraukumos uz citiem novadiem. Laika gaitā sadraudzējos ar Ikšķiles komandas spēlētājiem, un izdomājām, ka pieteiksimies startam Latvijas čempionātā. Spēlēju florbolu vēl joprojām.

– Vai iespējams salīdzināt motokrosu un florbolu?

– Tie ir divi dažādi sporta veidi. Ar motokrosu es nodarbojos tikai amatieru līmenī. Tas ir dārgs sporta veids, kas nereti rada arī smagu traumu risku. Florbols ir pavisam citādāks.

– Kas tieši jums patīk florbolā?

– Pastāvīgā kopā būšana ar komandas biedriem, regulārs «tusiņš». Protams, arī pati cīņa laukumā un tās radītais adrenalīns – līdzīgi kā citās komandu sporta spēlēs.

– Pats sen jau spēlējat?

– Tie varētu būt apmēram 12 gadi.

– Cik enerģijas prasa florbola spēlēšana un kā izdodas to savienot ar ikdienas darbu?

– Florbolā daudz laika nākas ieguldīt sagatavošanās procesā, jo trenējamies trīs reizes nedēļā. Sezonas laikā gandrīz katrās brīvdienās notiek arī spēles. Runājot par strādāšanu, esmu atradis tādu darbu, kas ļauj visu veiksmīgi apvienot. Jūtu arī lielu atbalstu no ģimenes, kas palīdz organizēt un vadīt pasākumus, kā arī nodrošināt sekretariāta darbu. Šobrīd arī jaunākā atvase Karolīna ir pievērsusies florbolam un pievienojusies Lielvārdes U10 meiteņu komandai.

– Kurās komandās esat spēlējis un ar kādiem panākumiem varat palepoties?

– Florbola gaitas uzsāku Ogresgala komandā «Rekrūši». Pēc tam saņēmu uzaicinājumu pievienoties Ikšķiles komandai, kuras sastāvā arī izdevās gūt pirmos lielākos panākumus – savulaik izcīnījām trešo vietu Rīgas atklātajā čempionātā. Ar savu izveidoto komandu FK «Metēji» kļuvām par Ogres novada čempioniem, tāpat piedalījāmies dažādos lokāla mēroga turnīros kā Zemgales kauss un Lielvārdes atklātais čempionāts. Starptautiskajā turnīrā «BorderCup» spējām izcīnīt visu trīs kalumu medaļas, esam bijuši «Latvian Open» vicečempioni, bet aizvadītajā sezonā sasniedzām kluba augstāko sasniegumu – bronzas medaļas Latvijas čempionāta vīriešu 1. līgā.

– Kā radās doma par savas komandas izveidošanu un cik ātri izdevās to iemiesot dzīvē?

– Iesākumā izveidojām komandu startam Ogres novada čempionātā. Pirmajā gadā nekas dižs nesanāca, bet otrajā jau uzradās vairāk domubiedru ar lielāku pieredzi un uzvarējām Ogres novada čempionātā. Nākamā gada vasarā jau startējām starptautiskajā turnīrā «BorderCup», kur izcīnījām otro vietu, piekāpjoties tikai finālā. Pēc tam jau sākām aizvien nopietnāk pievērsties komandas veidošanai un attīstīšanai. Meklējām jaunus spēlētājus, kurus varētu piesaistīt savai komandai, piedāvājām pievienoties. Tā apmēram pusgada laikā nonācām līdz idejai par spēlēšanu Latvijas čempionātā. Atradām sponsoru, kas palīdzēja nodrošināt nepieciešamo finansējumu. Mūsu pamatā ir biedrība «Sporta klubs «Metēji»», no kuras radās arī sākotnējais kluba nosaukums, bet Latvijas čempionāta 1. līgā startējam kā «FK Ogre/VT Timber».

– Kas ir «Florbola nakts», un cik ilgi šis turnīrs jau notiek?

– Tas ir ļoti sens, tradicionāls turnīrs, kas katru gadu norisinās Ikšķilē. Pie tā izveides savulaik roku pielicis florbola pamatlicējs Ogres novadā Gvido Tauriņš, kurš jau devies aizsaulē. Pateicoties viņam, florbols aizsākās arī Ikšķilē. Es tolaik ar florbolu vēl nenodarbojos. Kādā brīdī, kad mēs aktīvi darbojāmies Ikšķilē un apvienojāmies ar vietējo komandu, kuru tolaik vadīja Toms Dāle, lai kopīgi startētu Latvijas čempionātā, uzsākām arī rīkot «Florbola nakts» turnīrus. Tā nu jau piekto gadu organizēju šo vietējo turnīru. Florbola spēles notiks Ikšķiles pilsētas svētku laikā paralēli pārējiem pasākumiem. Jau pirmajā diennaktī bija pieteikušās sešas komandas no astoņām maksimāli iespējamām. Katru gadu šis turnīrs ir pieprasīts, lielu lomu tā popularitātē spēlē arī svētki.

– Cik spēcīgas komandas gatavojas startēt?

– Kā allaž, vairākās sastāvā būs spēlētāji no Latvijas čempionāta Virslīgas klubiem. Zinu, ka piedalīsies augsta līmeņa florbolisti no Ķekavas un Lielvārdes komandām. Tāpat mēdz būt arī vienkārši amatieri, kas ierodas no apkārtējiem novadiem.

– Varbūt šovasar paredzētas vēl kādas florbola aktivitātes?

– Augustā norisināsies tradicionālais turnīrs «Ogre Open». Mēs organizējam to jau sesto gadu, vienīgi šogad plānojam mainīt tā izspēles veidu. Agrāk tam bija tradicionālais 5x5 formāts, līdz ar to startēt varēja, maksimāli, 8–12 komandas. Šogad turnīrs ilgs divas dienas, un mēs to veidosim pēc 3x3 principa, sadalot komandas divos līmeņos – Amatieru un PRO. Šāds florbols ir divreiz ātrāks, dinamiskāks, spēles notiek vienlaicīgi uz diviem laukumiem, tādēļ tajā var startēt vairāk komandu. Nākamnedēļ jau izsludināsim pieteikšanos uz «Ogre Open».

– Kādi ir plāni uz nākamo florbola sezonu?

– Pieteiksim komandu spēlēšanai Latvijas čempionāta 1. līgā. Ja zvaigznes sastāsies pareizi, spēlēsim arī 2. līgā, tāpat Latvijas čempionātā veterāniem 35+ un 45+ vecuma grupās. Plānojam nākamsezon startēt ar četrām komandām.

– Lai izdodas ražīga vasara un veiksmīga sezona!