Ceturtdiena, 09.10.2025 23:32
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:32
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 16. februāris, 2022 08:43

Medaļu birums Latvijas čempionātā orientēšanās ar slēpēm

ogresnovads.lv
Medaļu birums Latvijas čempionātā orientēšanās ar slēpēm
Trešdiena, 16. februāris, 2022 08:43

Medaļu birums Latvijas čempionātā orientēšanās ar slēpēm

ogresnovads.lv

Medaļu birums Latvijas čempionatātā orientēšanās ar slēpēm - 33 medaļas Ogres sporta centra audzēkņiem un OK Ogre biedriem- V21E grupā atkal izcīnīts čempionu tituls - komandā Audris Odo Vītoliņš, Andris Sarksņa, Nauris Neimanis! Kopš 2008. gada Ogrei ir izdevies nosargāt šo titulu sīvā cīņā ar madoniešiem un orientēšanās klubu Kāpa!

Jauniešiem stafetē par čempioniem V14 grupā kļuva Elīza Eisaka, Valters Jonikāns, Gustavs Millers, S12 grupā Renāte Grase, Elēna Brermze, Samanta Kuntiņa!

Vidējā distancē "zelta jaunieši"    - S14 Elma Bremze, V14 Gustavs Millers un  V12 Arturs Jānis Krastiņš. 

Ledainajās Daugavpils slēpošanas trasēs ātrumi bija lieli, tāpēc stafetē par 2. un 3. vietām nācās pacīnīties. Liels sasniegums S21E 3.vieta komandai, kurā startēja jaunietes - Elma Bremze, Elīze Bremze un Žozefīne Zavjalova.

Ogres jaunie orientieristi gatavojas Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionātam Somijā. Mūsu jaunie izlases sportisti Lūkass Siliņš un Renārs Grasis V17 grupā Lūkass SIliņš 2. un 3. vietā, S17 grupā Elīze Bremze 2. vietā, junioru konkurencē Žozefīne Zavjalova 2. vietā.

Senioru konkurencē stafetē S60 grupā uzvarēja Ilze Tāse un Dace Cebule, vidējā distancē 2. vietu izcīnīja Ilze Tāse S60 grupā un Edgars Bremze V45 grupā.

Ziemas orientēšanās sezona Latvijā ir beigusies. Gatavosimies nākamajai ziemai, kad Latvijā, Madonā norisināsies Eiropas čempionāts!

Treneri - Iveta Holcmane, Nauris Neimanis.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?