Jauniešiem stafetē par čempioniem V14 grupā kļuva Elīza Eisaka, Valters Jonikāns, Gustavs Millers, S12 grupā Renāte Grase, Elēna Brermze, Samanta Kuntiņa!
Vidējā distancē "zelta jaunieši" - S14 Elma Bremze, V14 Gustavs Millers un V12 Arturs Jānis Krastiņš.
Ledainajās Daugavpils slēpošanas trasēs ātrumi bija lieli, tāpēc stafetē par 2. un 3. vietām nācās pacīnīties. Liels sasniegums S21E 3.vieta komandai, kurā startēja jaunietes - Elma Bremze, Elīze Bremze un Žozefīne Zavjalova.
Ogres jaunie orientieristi gatavojas Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionātam Somijā. Mūsu jaunie izlases sportisti Lūkass Siliņš un Renārs Grasis V17 grupā Lūkass SIliņš 2. un 3. vietā, S17 grupā Elīze Bremze 2. vietā, junioru konkurencē Žozefīne Zavjalova 2. vietā.
Senioru konkurencē stafetē S60 grupā uzvarēja Ilze Tāse un Dace Cebule, vidējā distancē 2. vietu izcīnīja Ilze Tāse S60 grupā un Edgars Bremze V45 grupā.
Ziemas orientēšanās sezona Latvijā ir beigusies. Gatavosimies nākamajai ziemai, kad Latvijā, Madonā norisināsies Eiropas čempionāts!
Treneri - Iveta Holcmane, Nauris Neimanis.