Kopš šīs sezonas Lielvārdē pastāv jau gan U10, gan U12 vecuma grupu meiteņu florbola komandas. Jaunākās grupas pārstāves, kuru trenere ir Lielvārdes Sporta centra direktora vietniece izglītības jomā Luīza Taube, nesen atgriezušās no komandu sabraukuma kluba «Rīgas lauvas» mājvietā, kur aizvadīja veiksmīgu trīs spēļu turnīru. «Šajā vecuma grupā katra spēle ilgst divreiz desmit minūšu, bet rezultāts netiek skaitīts – to sāk darīt no U12 vecuma,» stāsta Luīza Taube. «Galvenais uzdevums U10 grupā ir prasmju attīstīšana un nostiprināšana, lai turpinājumā tās varētu vēl vairāk uzlabot un izmantot nākotnē. Runājot par aizvadīto sabraukumu Rīgā, man prieks, ka visi treneru uzstādītie uzdevumi tika paveikti.»
Daļa no Lielvārdes jaunajām florbolistēm šosezon spēlē divās vecuma kategorijās. Nolikumā ir teikts, ka spēlētāju vecumi var pārklāties, tādēļ labākās U10 grupas florbolistes startē arī U12 grupā. Luīza Taube uzsver, ka jaunākajā grupā darbs norit ļoti pārdomāti un ir izveidots stabils sporta piramīdas pamats. Savukārt U12 komandā iestrādes vēl ir pašā sākumā un jāiegulda lielas pūles, lai meitenes turpinātu attīstību un gatavotos saviem turpmākiem panākumiem. «Es ar meitenēm lepojos pēc katras spēles,» saka Luīza Taube. «Protams, dažreiz varbūt jāpasaka arī kāds skarbāks vārds, kad viņas neizdara to, kas pirms spēles sarunāts. Taču praktiski vienmēr meitenes ir uzdevumu augstumos, ļoti strikti ievēro arī godīgas spēļu prakses noteikumus, ieskaitot cieņu pret tiesnešiem un pretiniecēm. Šajā jomā nav bijuši nekādi pārkāpumi. Varu komandu uzteikt arī par spēju pieņemt zaudējumus.»
Luīza Taube uzskata, ka meiteņu florbola attīstība Lielvārdē turpināsies arī nākamajā sezonā, jo spēlētāju skaits pakāpeniski pieaug, turklāt parādās ļoti entuziastiskas, apņēmības pilnas jaunās florbolistes, kas vēlas spēlēt un ieguldīt darbu arī treniņu procesā. Arī meiteņu vecāki pozitīvi vērtē Lielvārdes Sporta centrā uzsākto darbu un veiktās aktivitātes sociālajos tīklos, kā rezultātā gatavi ieguldīt savu darbu un laiku, lai viņu atvases citu aktivitāšu vietā izvēlētos Sporta skolu – un tieši florbolu.