Savā grupā Latvijai, par spīti negaidītam zaudējumam pret Trinidadu un Tobago ar 4-3, tik un tā izdevās nosargāt pirmo vietu, pārspējot Itāliju ar 4-2. Vakar 1/8 finālā Latvija spraigā spēlē ar rezultātu 8-7 izsita Franciju, tiekot 1/4 finālā un nodrošinot cīņu pret Ziemeļīriju, kas pasaules spēka rangā ieņem trešo vietu un šajā turnīrā aizstāv čempiones titulu.
Latviešiem šī ceturtdaļfināla spēle bija vēsturiska – pirmā reize mūsu valsts vēsturē, kad Pasaules kausa turnīrā esam nonākuši starp astoņām vislabākajām komandām.
Maču teicami iesāka latvieši, kas diezgan garu pirmo legu izcīnīja ar teicamu Madara Razmas noslēgumu – latvietis pēdējos trīs metienos noslēdza 116 punktu gājienu, legu pabeidzot ar precīzu dubulto 18. Tomēr otrajā legā ziemeļīrietis Džošs Roks izlīdzināja rezultātu, latviešiem uz dēļa atstājot 62 punktus.
Trešajā un ceturtajā legā Latvija tomēr bija pārāka, iegūstot 3-1 vadību. Šoreiz veiksmīgs bija Valters Melderis, kurš ar precīzu dubulto 20 uzvarēja gan trešo, gan ceturto legu. Līdz šim Latvija vidēji piegājienos bija pārāka, gūstot 97,1 punktu, tikmēr Ziemeļīrija – 87,28.
Melderis šādi arī turpināja, vēlreiz trāpot pa dubulto 20 un izcīnot arī piektā lega uzvaru. Latvietis līdz šim bija precīzi trāpījis katru no saviem pēdējiem dubulto piegājieniem. Sestajā un septītajā legā Latvija tomēr piekāpās, Ziemeļīrijai divreiz izpildot 180 punktu gājienus. Pauzē Latvija iesoļoja vadībā ar 4-3.
No pauzes veiksmīgāk atgriezās Ziemeļīrija, kas ar Derila Gērnija precīzo metienu pa dubulto 20 izlīdzināja rezultātu. Nākamajā legā sekoja 180 punktu gājiens no Džoša Roka, bet pēc tam neticams 161 punkta gājiens no Gērnija, kurš pēdējo metienu raidīja bulzaijā, izcīnot ceturto legu pēc kārtas un izvirzoties vadībā ar 5-4.
Desmitajā legā latvieši vēlreiz piekāpās Gērnija precizitātei, tomēr 11. legā Razma izrāva ciešu uzvaru un ar pēdējo metienu gājienā trāpīja pa dubulto 18. Rezultāts – 6-5 Ziemeļīrijas labā.
12. legu čempioni noslēdza ar teicamu 133 punktu gājienu no Džoša Roka, tiekot soļa attālumā no uzvaras. Tomēr 13. legu ar skaistu metienu bulzaijā izcīnīja Razma, bet 14. legu Melderis noslēdza ar vēl vienu dubulto 20, dramatiskā spēlē izlīdzinot rezultātu.
Pēdējais legs tomēr piederēja Ziemeļīrijai. Melderis turpināja izcilo sniegumu un nogādāja Latviju 24 punktu attālumā, taču Džošs Roks pēdējā piegājienā divreiz trāpīja pa trīskāršo 20 un galu galā izcīnīja uzvaru ar dubulto 12 un 144 punktu gājienu, salaužot Latvijas sirdis.
Beigu beigās Latvija vidēji piegājienā guva 92,78 punktus, tikmēr Ziemeļīrija – 96 punktus. Latvieši nevienu reizi neuzmeta 180, bet pretinieki to paveica divreiz. Latvija bija izcila dubultajos metienos, trāpot 7/9, tikmēr Ziemeļīrija realizēja 8/15.
Pusfinālā Ziemeļīrija cīnīsies pret Vāciju vai Nīderlandi, tikmēr otrajā pusfinālā tiksies Anglija un Skotija.