"Moments" gatavojas Eiropas klubu čempionātam

Jānis Bernāns pieradis darīt vairākas lietas paralēli. Arī frisbija lauciņā, jo viņš gan spēlē vīriešu komandā «Salaspils WT», gan trenē Ogres kluba «Moments» meitenes. Jānis Bernāns atzīst, ka ir pieradis vienlaikus darīt abas lietas: «Iepriekš tieši tāpat bija ar izlasēm – spēlēju puišu izlasē un trenēju meitenes. Tā sanāk, ka darbojos abās pusēs. Savienot to šobrīd nemaz nav tik grūti, jo Salaspils un Ogre atrodas netālu, turklāt abu pilsētu klubi brauks uz Dāniju.» No Latvijas uz šo turnīru vēl dosies arī Ventspils vīriešu klubs, kopumā trīs komandas.

Tā kā līdz čempionātam nav palicis daudz laika, darba process klubā «Moments» norit aktīvi, komandas treniņi notiek divreiz nedēļā. Papildus vēl nāk klāt individuālie treniņi. «Kopā mēs veicam noteiktus plāna vingrinājumus, daļu no kuriem vēl nepieciešams noslīpēt,» uzsver Jānis Bernāns. «Tāpat katra meitene trenējas individuāli, lai būtu labā fiziskajā formā, jo ar diviem komandas treniņiem nedēļā šim nolūkam nepietiek. Tas viss nepieciešams, lai mēs kā komanda spētu strādāt un sasniegt savu mērķi.»

Aizvadīts labs sagatavošanās posms

Konkrētais Eiropas klubu frisbija čempionāts telpās notiks otro reizi. Debijā Latviju pārstāvēja Salaspils puiši, kas izcīnīja sudraba medaļas. Savukārt meiteņu komanda no Valmieras ierindojās 6. vietā. Divas meitenes (Linda Gulbe un Kristiāna Buldure) no tā sastāva šoreiz būs «Momenta» komandā. «Kopumā, domāju, «Momentam» ir bijis teicams sagatavošanās posms,» saka Jānis Bernāns. «Janvāra vidū aizvadījām vairākus Latvijas Frisbija līgas mačus, kas kalpoja kā pēdējais pārbaudījums. Tajā pašā laikā mums bija arī trīs draudzības spēles ar Lietuvas komandu, kas ir pašreizējās čempiones. Šajos mačos rezultāts bija sekundārs, jo mēs likām uzsvaru uz vispārēju komandas sagatavotību. Spēles pret spēcīgajām lietuvietēm parādīja, ka esam sasnieguši labu līmeni, bet reizē arī atklāja dažas nianses, pie kā būtu cītīgāk jāpiestrādā. Ar to mēs tagad arī nodarbojamies.»

Mērķis – uzvarēt katru spēli

Gaidāmajā čempionātā startēs kopumā 48 komandas no visas Eiropas. Katrā no trim divīzijām (sieviešu, vīriešu un jauktā) ir iekļautas 16 komandas. Jānis Bernāns uzsver, ka šobrīd Eiropā ir pietiekami liela konkurence un jau pati tikšana uz šādu finālturnīru ir panākums: «Nav tā, ka uz šādu turnīru tiek spēlēt visi, kas vēlas. Primārā iespēja tiek dota katras valsts stiprākajai komandai, un tikai tad, ja paliek brīvas vietas, arī otrās vietas īpašniece var tikt pie ceļazīmes.»

Jānis Bernāns akcentē «Momenta» komandas cīņassparu un kaujiniecisko noskaņojumu: «Neviena komanda neiet laukumā ar domu zaudēt, tādēļ mēs uz katru spēli dodamies tikai ar vienu mērķi – uzvarēt. Tāda ir mūsu vīzija, un to stiprināt palīdz arī meiteņu apziņa, ka viņas izveidojušas spēcīgu komandu. Lai gan tajā iekļautas arī daudzas jaunās spēlētājas, kurām varbūt nav tik liela pieredze, mums ir izveidojies ļoti kaujasspējīgs kolektīvs. «Momenta» mērķis ir izcīnīt medaļas, un mēs brauksim uz Dāniju to piepildīt.»