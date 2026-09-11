Motokrosa faniem lieliskas ziņas – MXGP 2027. gadā rūks arī Ķegumā

Latvijas līdzjutējiem par prieku tradicionālais MXGP posms Ķegumā ir iekļauts kalendārā un norisināsies 2027. gada 13. jūnijā, turpinot valsts ilgās un bagātīgās motokrosa tradīcijas pasaules elitē.
Jaunā sezona sāksies agrā pavasarī, pirmajam posmam 28. februārī norisinoties Andalūzijā, Spānijā, kam sekos tālāka došanās uz Argentīnu un plašs Eiropas posmu bloks pavasarī. Viena no kalendāra interesantajām izmaiņām ir Ķīnas “Grand Prix” pārcelšana uz 2. maiju, kas ļaus sacensībām Šanhajā sakrist ar valsts nozīmīgajiem Darba svētku svinību datumiem un, jācer, pulcēt lielu skaitu skatītāju.
Pēc jūnijā paredzētā posma Ķegumā čempionāts turpināsies Vācijā un Lielbritānijā, bet jūlijā komandas sagaida tradicionālā vasaras pauze, kuras laikā Igaunijā, Pērnavā, no 18. līdz 19. jūlijam norisināsies FIM Pasaules junioru motokrosa čempionāts. Sezonas otrajā pusē sportistiem būs jāiztur smagie posmi Loketā un Lommelā, kā arī tālāki izbraucieni uz Austrāliju un Turciju.
Sezonas izskaņa septembra beigās un oktobra sākumā aizritēs Eiropā, noslēdzot pasaules čempionāta cīņas Šveicē 3. oktobrī. Sezonai punkts tiks pielikts leģendārajās Nāciju kausa sacensībās, kas 10. oktobrī notiks Nīderlandē, Asenes trasē.