Attēlā no kreisās Alberts Kreņevskis, Vilnis Pucis, Valdis Jefimovs un Kazimirs Nekrašs.

Mūsējiem sudrabs maksibasketbolā Šveicē Valdis Jefimovs

No 27. jīnija līdz 6. jūlijam norisinājās 17. FIMBA pasaules maxibasketbola čempionāts Šveicē, kurā piedalījās 45 valstu komandas. Šajā čempionātā piedalījās trīs sieviešu un divas vīriešu komandas no Latvijas. Vīriešu komandā 80+ piedalījās arī spēlētāji no Ogres.