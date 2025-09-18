Mūsu airētājiem trīs medaļas “Lucavsalas kausā 2025”

Ogres novada sporta centru sacensībās “Lucavsalas kauss 2025” pārstāvēja 19 jauno smaiļotāju, un vairāki no viņiem uzrādīja teicamus rezultātus, kāpjot uz goda pjedestāla.
Ņemot vērā vecuma grupu, dalībniekiem bija jāveic dažāda garuma distances — jaunākajām grupām 1 km, vidējai grupai 2 km, bet vecākajām — 3 km.
Godalgotās vietas un augstvērtīgākie rezultāti:
Rēzija Lavrinoviča – 2. vieta K1 laivu klasē (1 km distance);
Dāvis Cimmermanis – 3. vieta K1 laivu klasē (1 km distance);
Dārta Levkāne – 3. vieta K1 laivu klasē (2 km distance);
4. vieta – Elizabete Hilde Krūmiņa (1 km distance);
7. vieta – Markuss Jānis Vāvere (2 km distance);
10. vieta – Kristofers Jaunbērziņš, startējot pie gadu vecākiem, taču savā vecuma grupā – 1. vieta;
10. vieta – Dereks Dmitrijevs, startējot pie gadu vecākiem, savā vecuma grupā – 3. vieta.