29. janvārī Ogres novada sporta senioru komanda piedalījās Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienības (LSVS) 59. sporta spēļu sacensībās distanču slēpošanā, kas notika  Priekuļos, 16 komandu konkurencē ar 73 punktiem ierindojoties 12. vietā.

Ogres novadu šajās sacensībās pārstāvēja Rita Žuravļova, Armands Pivors, Jānis Kaimiņš, Inesis Babāns, Arvīds Teteris, Uldis Apsītis un Līga Putniņa. Komandu organizēja Kitija Stesele, kura pati pirms pašām sacensībām saslima un piedalīties tajās nevarēja. Mūsu senioru rezultātus ietekmēja tas, ka viņi nevarēja pieteikt stafetes komandu.

Par distanču slēpošanas sacensību uzvarētājiem kļuva Gulbenes novada seniori (118 punkti), otrajā vietā ar 116 punktiem Rīgas Sporta veterānu klubs (RSVK), bet godpilnajā trešajā vietā ar 112 punktiem ierindojās madonieši.

