Sacensībās Valmierā piedalījās 29 komandas no daudziem Latvijas novadiem un pilsētām. Kopumā startēja apmēram 300 vieglatlētikas vecmeistaru no Latvijas, kā arī viesu sportisti no Lietuvas un Igaunijas. Ogres novadu šajās sacensībās pārstāvēja 20 vieglatlētikas vecmeistari (6 dāmas un 14 kungi). Kopumā Ogres novada komanda izcīnīja 30 medaļas (12 zelta, 8 sudraba un 10 bronzas). Komandu vērtējumā Ogres novada komandai 6.vieta ar 293 punktiem (no maksimāli iespējamiem 300). 1. vietā Valmieras novads (297 punkti), 2. vietā Rīga pilsēta (297), 3. vietu dalīja Ventspils un Daugavpils (pa 295 punktiem), 5. vietā Gulbenes novads (294), 6. vietā Ogres novads (293).
Ogres novada senioru sasniegumi
Ritai Žuravļovai D65+ grupā trīs zelta medaļas: 800 m skrējienā (3:58,52 min.), 1500 m skrējienā (7:49,78 min.) un 3000 m soļošanā (20:33,28 min.).
Agitai Kaļvai D40+ grupā zelta medaļa 1500 m skrējienā (5:30,53 min.), divas sudraba medaļas – tāllēkšanā (4,67 m) un trīssoļlēkšanā (10,10 m).
Ivetai Caunei D40+ grupā sudraba medaļa 60 m sprintā (9,25 sek.) un bronzas medaļa tāllēkšanā (3,72 m).
Mirdzai Aizsilniecei D80+ grupā sudraba medaļa lodes grūšanā (7,05 m).
Anitai Bērsonei D40+ grupā bronzas medaļa lodes grūšanā (8,61 m).
Ivetai Asnei D45+ grupā 5. vieta 200 m sprintā (36,09 sek.) un 8. vieta 60 m sprintā (10,07 sek.).
Valdim Ņilovam K45+ grupā divas zelta medaļas – 800 m skrējienā (2:16,50 min.) un 1500 m skrējienā (4:42,46 min.), 4. vieta 3000 m soļošanā (19:29,17 min).
Vaclavam Griņevičam K75+ grupā divas zelta medaļas – 800 m skrējienā (4:21,93 min.) un 1500 m skrējienā (9:02,25 min.), arī bronzas medaļa 3000 m soļošanā (23:34.39 min.).
Aivaram Puriņam K65+ grupā divas zelta medaļas – 60 m sprintā (9,04 sek.) un 200 m sprintā (29,64 sek.).
Armantam Pēterkopam K55+ grupā zelta medaļa augstlēkšanā (1,40 m) un bronzas medaļa 200 m sprintā (31,06 sek.).
Gatim Heidingeram K35+ grupā zelta medaļa augstlēkšanā (1,75 m), sudraba medaļa 60 m sprintā (7,95 sek.) un bronzas medaļa tāllēkšanā (5,18 m).
Jānim Kaimiņam K70+ grupā sudraba medaļa 1500 m skrējienā (6:48,68 min.) un bronzas medaļa 800 m skrējienā (3:18,33 min.).
Jānim Krastiņam K40+ grupā sudraba medaļa 1500 m skrējienā (5:11,71 min.), bronzas medaļa 800 m skrējienā (2:25,66 min.) un 6. vieta 200 m sprintā (28,69 sek.).
Robertam Ivzānam K50+ grupā sudraba medaļa 800 m skrējienā (2:49,88 min.).
Edgaram Rencim K35+ grupā bronzas medaļa 800 m skrējienā (2:22,61 min.).
Uldim Ābelim K85+ grupā bronzas medaļa lodes grūšanā (5,65 m).
Jānim Kaprālim K75+ grupā bronzas medaļa 200 m sprintā (1:06,28 min.).
Mārim Pakārklim K45+ grupā 5. vieta 800 m skrējienā (2:40,08 min.) un 5. vieta 1500 m skrējienā (5:07,55 min.).
Raivim Asnam K35+ grupā 5. vieta 200 m sprintā 30,30 sek.) un 8. vieta 60 m sprintā 8,74 sek.).
Albertam Tropam K70+ grupā 8. vieta lodes grūšanā (8,54 m).
Paldies visiem Ogres novada vieglatlētikas senioriem, kuri piedalījās un cīnījās mūsu komandas interesēs! Komandas vārdā gribu izteikt pateicību Ogres novada sporta centra direktorei Dzirkstītei Žindigai par Ogres novada vieglatlētikas vecmeistaru komandai doto iespēju visu ziemas sezonu trenēties Ogres NSC hallē! Paldies arī atsaucīgajām Ogres NSC halles dežurantēm!
Māra Rožāna foto šeit:
Nākamās sacensības Latvijā, kurās startēs Ogres novada vieglatlētikas vecmeistari, paredzētas 21.maijā Jēkabpilī, kur notiks LSVS 59.spēļu pavasara kross.
Informāciju sagatavoja Aivars Puriņš, Ogres novada vieglatlētikas vecmeistaru pārstāvis