Piektdiena, 28. novembris, 2025 17:56
Nacionālajā basketbola līgā "BS Ogre" izcīna pirmo uzvaru
Nacionālajā basketbola līgā ceturtdienas vakarā savu pirmo uzvaru izcīnīja "BS Ogre” basketbolisti, kuriem izdevās izvairīties no iedzīvošanās desmit zaudējumu sērijā. Ernesta Kalves vadītā komanda savā laukumā ar 88:84 pieveica “Limbažu” basketbolistus. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar 28 punktiem bija Luka Hlebovickis, informē vietnē osports.lv.