Nacionālajā basketbola līgā "BS Ogre" izcīna pirmo uzvaru

Nacionālajā basketbola līgā "BS Ogre" izcīna pirmo uzvaru
Foto: osports.lv
Nacionālajā basketbola līgā "BS Ogre" izcīna pirmo uzvaru

Nacionālajā basketbola līgā ceturtdienas vakarā savu pirmo uzvaru izcīnīja "BS Ogre” basketbolisti, kuriem izdevās izvairīties no iedzīvošanās desmit zaudējumu sērijā. Ernesta Kalves vadītā komanda savā laukumā ar 88:84 pieveica “Limbažu” basketbolistus. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar 28 punktiem bija Luka Hlebovickis, informē vietnē osports.lv.

“BS Ogre” rindās ar 28 punktiem izcēlās Luka Hlebovickis. Pa diviem kopā tikpat daudz sameta Aleks Simsons un Markuss Lastiņš. Oskars Kalnozols pierakstījās ar duci punktiem, bet desmit sameta Kristians Porietis. Tikmēr “Limbažiem” no zaudējuma neļāva izvairīties ne Arvīda Dambenieka 19 gūtie punkti, ne arī Rūdolfa Kristapsona 18 ači un 13 punkti no Oto Grīnberga un Ričarda Liberta.

