"Ogres Vilki" šajā sezonā rādīja lielisku sniegumu sasniedzot regulārajā čempionātā 1. pozīciju un tiekot uzreiz iekšā pusfinālā, kur spēļu sērijā līdz 3 uzvarām ar rezultātu 3:1 apsteidza Slampe/Zevid komandu. Finālā stāsies pretī pieredzējušai Kuldīga/KNSS komandai. Spēle starp Ogres Vilki un Kuldīga/KNSS norisināsies 9. aprīlī plkst. 20.00.
"Lielvārde" regulārajā čempionātā starp dublieru komandām bija palikusi otrā pozīcijā un arī kvalificējās uzreiz pusfinālam, kur ar pārliecinošu rezultātu sērijā 3:0 pieveica "Rubene-1" vienību no Kocēniem. Finālā Lielvārdes komanda tiksies ar "LU/FS Masters" komandu no Ulbrokas. Spēles sākums 10. aprīlī plkst. 19.00.
Šajā nedēļas nogalē vēl būs iespējams vērot sekojošas spēles:
Cīņa par 2. līgas bronzas medaļām starp "Talsu NSS/ADAX" un "SK Coyote" sāksies 9. aprīlī plkst. 11.00, savukārt cīņa par 2. līgas čempiona godu starp "FK Kalsnava" un "FK Ozolnieki" vienībām norisināsies tās pašas dienas plkst. 17.00.
"FK Valka/IGLU" ar "Slampe/Zevid" komandu noskaidros 1. līgas bronzas medaļas ieguvēju 9. aprīlī plkst. 14.00, bet vakarā 1. līgas fināls "Ogres Vilki" – "Kuldīga/KNSS".
Svētdiena Lielvārdes sporta centrā iesāksies ar Elvi virslīgas pusfināla 6 spēli starp "Lielvārde/FatPipe" un tagadējiem Latvijas čempioniem "Rubene". Spēles sākums plkst. 13.00. Iespējams, ka jau šajā spēlē izšķirsies liktenis, kurš pēc nedēļas spēlēs Superfinālā par bronzas medaļām un kurš par čempiona titulu.
Turpinājumā, plkst. 16.00, 1. līgas dublieru spēle par bronzas medaļu "Talsu NSS/Zerorisk" pret “Rubene-1” un vakarā plkst. 19.00 "Lielvārde" pret "LU/FS Masters" sacentīsies par čempiona titulu starp dublieru komandām.
Aicinām visus doties atbalstīt gan Ogres, gan Lielvārdes komandas!
Informāciju sagatavoja Agris Stukāns, florbola kluba Ogres vilki pārstāvis, fotogalerija no FK "Ogres Vilki" arhīva