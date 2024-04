Nedēļas nogalē Ikšķilē norisināsies Pasaules kausa posms skrituļslalomā

Jau otro gadu pēc kārtas Ikšķiles pilsēta uzņems augstākā līmeņa sacensības skrituļslalomā, Pasaules kausa posmam Latvijā norisinoties tikai trešo reizi vēsturē. Arī šogad sacensības paredzētas pilsētas centrā esošajā Peldu ielā. Skrituļslaloma nedēļas nogale pirmajā dienā jeb sestdienā tiks uzsākta ar Virsotnes kausa izcīņu, kas būs pasaules ranga ieskaites sacensības. Virsotnes kausā sportisti startus aizvadīs visās vecuma grupās, sākot ar pašiem jaunākajiem skrituļslalomistiem līdz pat meistaru ieskaites grupām.



Svētdienā sagaidāms nedēļas nogales saldais ēdiens – 2023. gada Pasaules kausa ceturtais posms, kurā uz starta stāsies gan paši ātrākie pasaules sportisti, gan vairāki Latvijas skrituļslalomisti, kurus noteikti uz priekšu virzīs māju sienas un trases malā dzirdamās ovācijas no līdzjutējiem.



Pirms sezonas ceturtā posma PK kopvērtējuma vadībā sievietēm ir Elea Borsiga no Vācijas, kura pirmajos trīs posmos iekrājusi 260 punktus. Jāpiemin, ka Borsiga uzvaru svinēja arī pērnā gada sacensībās Ikšķilē. Arī divas tuvākās sekotājas ir Vācijas skrituļslalomistes, Mona Hellere ar 220 punktiem ir otrajā vietā, savukārt Manuela Šmola ar 160 punktiem ieņem trešo vietu. No latvietēm visaugstāk kopvērtējumā šobrīd atrodas Frīda Saļņikova, kura ar 44 punktiem ir 14. pozīcijā.



Vīriešu konkurencē līderis ir Jorgs Bertšs, kurš līdzīgi kā Borsiga, izcīnīja uzvaru pirmajās PK sacensībās Ikšķilē pērn. Vācietis šosezon iekrājis 280 punktus no 300 maksimāli iespējamajiem, atrodoties pārliecinošā kopvērtējuma vadībā. 160 punktus kopvērtējumā sakrājis Vācijas atlēts Noa Zings, savukārt savu karjeras labāko sezonu aizvadošais Dāvis Zvejnieks ar 140 punktiem ieņem dalītu trešo vietu – tikpat punktu arī Maksimilianam Lēvam no Vācijas. Jāuzsver, ka Zvejnieks šosezon sasniedza savu pirmo PK pjedestāla pozīciju karjerā. Turpat aiz pirmā desmitnieka, 11. pozīcijā kopvērtumā vēl viens Latvijas skrituļslalomists Georgs Šmalcs, kuram pēc sezonas pirmajiem trim posmiem 58 punkti.



“Sacensībām šogad pieteicies rekordaugsts dalībnieku skaits, un tāpat ļoti priecē dalībvalstu skaits - uz starta stāsies sportisti no 10 valstīm. Visi organizatoriskie priekšdarbi ir paveikti un ar prieku gaidām sacensību nedēļas nogali, lai kopīgi izbaudītu šo grandiozo sporta notikumu!” stāsta sacensību galvenais organizators Miks Zvejnieks.



Sacensību braucieni Ikšķilē abās dienās sāksies plkst. 9.50, sportistiem traucoties lejup pa Peldu ielā izveidoto trasi. Otrā brauciena starta laiks sestdien plānots plkst. 12.40, savukārt Pasaules kausa sacensībās svētdien tas gaidāms plkst. 12.30.



Sacensībās līdzjutēju lomā laipni gaidīti gan Ogres novada iedzīvotāji, gan novada viesi, lai kopīgi justu līdzi Latvijas sportistu startiem sacenšoties ar pasaules ātrākajiem. Ieeja sacensībās paredzēta bez maksas. Savukārt tiem, kuri dažādu apsvērumu dēļ uz Ikšķili nedosies, sacensības tiešraidē vērot varēs TV4 kanālā, kā arī citās straumēšanas platformās.



Papildu informācija par sacensībām pieejama mājaslapā www.worldcupikskile.lv, kā arī sociālā tīkla Facebook lapā Inline World Cup Ikskile.

2023. gada Pasaules kausa 4. posmu Ikšķilē sadarbībā ar Latvijas Skrituļslidošanas federāciju organizē Sporta klubs “Virsotne”. Sacensība atbalsta Latvijas Sporta Federāciju padome, My Skin, Ogres novads un Ogres novada sporta centrs, Ikšķiles pilsēta, K-Uguns, Jusan Print, Skibox, Sporta Darbnīca, Fans, Kokmuiža&Gardu Muti, Ikšķiles tautas nams un Skrīveru saldumi.



Pasākums tiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem.



SACENSĪBU PROGRAMMA:



SESTDIENA, 29. JŪLIJS



VIRSOTNES KAUSS



9.00 Trases apskate 1. braucienam



9.50 Starts 1. braucienam



11.50 Trases apskate 2. braucienam



12.40 Starts 2. braucienam



15.00 PK posma atklāšanas ceremonija



SVĒTDIENA, 30. JŪLIJS



PASAULES KAUSA POSMS



9.00 Trases apskate 1. braucienam



9.50 Starts 1. braucienam



11.40 Trases apskate 2. braucienam



12.30 Starts 2. braucienam



14.05 “Cerību kauss” bērnu sacensības



15.00 Apbalvošanas ceremonija