Ceturtdiena, 09.10.2025 21:21
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:21
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 7. jūlijs, 2021 09:00

Nedēļas nogalē norisinājās Latvijas U18 un U20 čempionāts vieglatlētikā

ogresnovads.lv
Nedēļas nogalē norisinājās Latvijas U18 un U20 čempionāts vieglatlētikā
Trešdiena, 7. jūlijs, 2021 09:00

Nedēļas nogalē norisinājās Latvijas U18 un U20 čempionāts vieglatlētikā

ogresnovads.lv

Nedēļas nogalē Ogres novada sporta centrs norisinājās Latvijas U18 un U20 čempionāts vieglatlētikā Latvijas Vieglatlētikas savienība.

Ogres novada sporta centra audzēkņu panākumi:

U18

Bruno Spūlis
1.v. 3000m 10:05,09min
3.v. kārtslēkšanā 2,80m4.v. 110m/b 16,31s
Treneris A.Priževoits

Denija Driksna
1.v. kārtslēkšanā 2,90m
Treneris A.Priževoits

Kārlis Stukāns
3.v. 2000m šķēsršļu skrējienā 6:57,08min
3.v. 3000m 10:12,51min
Treneris Z.Kincis

Indra Mackeviča
3.v. 800m 2:24,81min
Treneris Z.Kincis

Artūrs Lasis
3.v. šķēpa mešanā 49,55m
5.v. lodes grūšanā 11,92m
Treneris Z.Kincis

Līva Vasioleka
6.v. 100m 13,23s (kvalifikācijā 13,03s)
Treneris Z.Kincis

4x100m jaunietēm 3.v. 52,21s
Komandā: Nikoleta Šleiva, Līva Vasioleka, Amanda Umule, Anna Dreismane

100-200-300-400m stafetē jaunietēm 3.v. 2:25,15min
Komandā: Amanda Umule, Līva Vasioleka, Anna Dreismane, Indra Mackeviča

4x100m jauniešiem 3.v. 49,00s
Komandā: Ārtūrs Lasis, Bruno Spūlis, Kārlis Stukāns, Ādams Rasism

Līvas, Amandas, Annas, Indras, Artūra, Kārļa, Ādama trenris Z.Kincis
Nikoletas, Bruno treneris A.Priževoits

U20

Marta Sīviņa
2.v. augstlēkšanā 1,66m
2.v. lodes grūšanā 12,08m
5.v. 100m/b 16,94s
Treneris A.Priževoits

Krista Igenberga
5.v. šķēpa mešanā 40,12m
Treneris A.Priževoits

Katrīna Skujiņa
6.v. lodes grūšanā 9,61m
Treneris Z.Kincis

Hannelora Voiciša
6.v. 3000m 13:08,94min
Treneris Z.Kincis

4x100m stafetē 2.v. 54,63s
Komandā: Katrīna Skujiņa, Marta Sīviņa, Diāna Salvija Surikova, Krista Igenberga

100-200-300-400m stafetē 3.v. 2:36,08min
Komandā: Diāna Salvija Surikova, Krista Igenberga, Katrīna Skujiņa, Hannelora Voiciša Katrīnas, Diānas, Hannelora treneris Zigurds Kincis.
Martas, Kristas treneris Artūrs Priževoits

Foto Latvijas Vieglatlētikas savienība, R. Raits

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?