Ogres novada sporta centra audzēkņu panākumi:
U18
Bruno Spūlis
1.v. 3000m 10:05,09min
3.v. kārtslēkšanā 2,80m4.v. 110m/b 16,31s
Treneris A.Priževoits
Denija Driksna
1.v. kārtslēkšanā 2,90m
Treneris A.Priževoits
Kārlis Stukāns
3.v. 2000m šķēsršļu skrējienā 6:57,08min
3.v. 3000m 10:12,51min
Treneris Z.Kincis
Indra Mackeviča
3.v. 800m 2:24,81min
Treneris Z.Kincis
Artūrs Lasis
3.v. šķēpa mešanā 49,55m
5.v. lodes grūšanā 11,92m
Treneris Z.Kincis
Līva Vasioleka
6.v. 100m 13,23s (kvalifikācijā 13,03s)
Treneris Z.Kincis
4x100m jaunietēm 3.v. 52,21s
Komandā: Nikoleta Šleiva, Līva Vasioleka, Amanda Umule, Anna Dreismane
100-200-300-400m stafetē jaunietēm 3.v. 2:25,15min
Komandā: Amanda Umule, Līva Vasioleka, Anna Dreismane, Indra Mackeviča
4x100m jauniešiem 3.v. 49,00s
Komandā: Ārtūrs Lasis, Bruno Spūlis, Kārlis Stukāns, Ādams Rasism
Līvas, Amandas, Annas, Indras, Artūra, Kārļa, Ādama trenris Z.Kincis
Nikoletas, Bruno treneris A.Priževoits
U20
Marta Sīviņa
2.v. augstlēkšanā 1,66m
2.v. lodes grūšanā 12,08m
5.v. 100m/b 16,94s
Treneris A.Priževoits
Krista Igenberga
5.v. šķēpa mešanā 40,12m
Treneris A.Priževoits
Katrīna Skujiņa
6.v. lodes grūšanā 9,61m
Treneris Z.Kincis
Hannelora Voiciša
6.v. 3000m 13:08,94min
Treneris Z.Kincis
4x100m stafetē 2.v. 54,63s
Komandā: Katrīna Skujiņa, Marta Sīviņa, Diāna Salvija Surikova, Krista Igenberga
100-200-300-400m stafetē 3.v. 2:36,08min
Komandā: Diāna Salvija Surikova, Krista Igenberga, Katrīna Skujiņa, Hannelora Voiciša Katrīnas, Diānas, Hannelora treneris Zigurds Kincis.
Martas, Kristas treneris Artūrs Priževoits
Foto Latvijas Vieglatlētikas savienība, R. Raits