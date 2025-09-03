Trešdiena, 03.09.2025 14:08
Bella, Berta
Otrdiena, 2. septembris, 2025 09:09

Nedēļas nogalē notiks sporta diena Ogres novada sporta centrā

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet
Foto: Ogres novada sporta centrs
Jau šajā nedēļas nogalē Ogres novada sporta centrs aicina visus uz aktīvu, interesantu un enerģisku sporta dienu Ogres novada sporta centrā.

Festivāla laikā ikviens varēs piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, iepazīt jaunus izaicinājumus un labi pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem. Būs gan individuālas disciplīnas, gan komandu spēles, radošās darbnīcas un sarunas ar speciālistiem.
Programma:
  • 15:00 – Pasākuma atklāšana
  • ONSC audzēkņiem – normatīvu kārtošana
No 15:30 līdz 18:30:
  • Iespēja iepazīties ar 2025./2026. mācību gada interešu izglītības piedāvājumu;
  • Piedalīties sporta apģērbu un apavu andelē (Vecāku padomes rīkotā);
  • Izmēģināt spēkus klinšu kāpšanas sienā;
  • Radošā darbnīca kopā ar Ogres Mūzikas un mākslas skolu – “Radām Sporta centra talismanu kopā!”.
  • Iesaistīties sportistu pašpārvaldes aktivitātēs.
Vecākiem un interesentiem:
17:00 – Saruna kopā ar Oveselība par tēmu “Vecāku loma sportista personības audzināšanā”
Veselīga uztura idejas sadarbībā ar Fazer Latvija.
