“Ventspils” komandai 2026. gada pirmo spēli nācās aizvadīt bez Ronalda Zaķa un Jāņa Censoņa palīdzības. Spēles pieteikumā bija iekļauts iepriekš smadzeņu satricinājumu piedzīvojušais Edvards Mežulis, bet viņš laukumā nedevās. “Ogre” arī nebija optimālajā sastāvā, jo iztrūka ex-ventspilnieka Gunta Sīpoliņa.
“Ogres” galvenais uzvaras kaldinātājs izbraukuma spēlē bija amerikānis Andress Nelsons, kurš izcēlās ar 20 gūtiem punktiem, sešām izcīnītām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm. Savukārt, trāpot desmit no 11 izmestajiem sodiņiem, nākamais rezultatīvākais uzvarētāju sastāvā bija Reinis Avotiņš ar 15 ačiem.
“Ventspils” kapteinis Artūrs Ausējs guva 19 punktus, trāpot divus no septiņiem mēģinājumiem no tālās distances. Pa 15 punktiem kurzemnieku rindās sakrāja amerikāņi Braiens Tomass un kamerons Šeltons.
Sākumsastāvi:
Ventspils: Birkāns, Ausējs, Šeltons, Atanosovs, Tomass.
Ogre: Nelsons, Kampuss, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Bērziņš.
Lai gan Latvijas basketbola klasika vēl aizvien ir “Ventspils” cīkstēšanās ar Vefiņu, tomēr objektīvie spēku samēri tuvākās svaru kategorijās pēdējos gados līdznostatījuši “Ventspils” un “Ogres” basketbolistus, kuriem ne reizi vien nācies krustot savus šķēpus.
Abas komandas ļoti ātri guva savus pirmos punktus. Pēc mājinieku uzvaras centra iemetienā Artūrs Ausējs jau trešajā sekundē šāva pa grozu no tālienes un bija precīzs. Savukārt pretējā pusē ilgi nečamājās Gustavs Kampuss, pierakstot arī pirmos punktus viesu komandai. Rezultāts auga līdzīgi līdz pirmā ceturkšņa vidum (12:12), kad viens pēc otra tālos metienus grozā raidīja Roberts Bērze un Nikolajs Atanasovs. Ar ventspilnieku kapteiņa Ausēja realizēto caurgājienu mājinieki pirmās desmit minūtes pabeidza priekšā ar 27:20.
Otrajā spēles nogrieznī Ulda Švēdes vadītā komanda pacietīgi dedzināja deficītu, līdz nepilnas divas minūtes pirms puslaika beigām Aleks Simsons ar precīzu tālmetienu panāca līdzsvaru – 41:41. Taču “Ventspils” pabeidza puslaiku ar astoņiem bezatbildes punktiem, Kameronam Šeltonam uz tablo iededzot 49:41.
Amizantā epizodē rezultatīvu piespēli trešā ceturkšņa gaitā nopelnīja senais Bērzs, kurs saņēma piespēli no Kampusa jau atrodoties ar sēžamvietu uz parketa. Ogres garais spēlētājs veikli noorientējās un sēdus atdeva piespēli uz laukuma stūri Reinim Avotiņam. Avotiņa trīnītis nebija precīzs, bet pret Jēkabpils basketbola audzēkni tika fiksēts noteikumu pārkāpums. Ar trāpītu sodiņu Avotiņš atnesa Bērzam sēdošo piespēli. “Ogre” pirms trešā perioda izskaņas panāca vadību, bet Renāra Birkāna trejacis atjaunoja līdzsvaru – 63:63.
Pēdējā ceturksnī no tālienes ogrēniešus priekšā izvirzīja Avotiņš, savukārt pretējā pusē gaisiņu iemetot bumbu grozā ar atsitienu pret vairogu izpildīja Braiens Tomass. Nepilnas sešas minūtes pirms cīņas noslēguma Bērzs saņēma savu piekto piezīmi, tādējādi viesiem zaudējot nominālo auguma pārsvaru zem groziem. “Ogres” uzbrukumu svarīgos brīžos pavilka amerikāņu aizsargs Andress Nelsons. Viņa slaloms minūti pirms spēles beigām panāca ogrēniešiem vēlamo 79:78. Galotnē risinājās nervoza cīņa, kurā kritisku cīņu zem groza mājinieki zaudēja Kristapam Dārgajam, kura izcīnītā bumba ļāva ogrēniešiem tikt līdz +4. Nepilnas četras sekundes pirms beigām Ausējs trāpīja trīnīti, tomēr vēl vienam sakarīgam metienam laika vairs nepalika. Iznākumā “Ogre” revanšējās ar 85:83.
Ventspilnieki ar ogrēniešiem janvārī spēlēs ļoti bieži. Pēc šīs kaujas komandām gaidāmas vēl divas savstarpējās cīņas Latvijas basketbola “Užavas” kausa turnīra ceturtdaļfināla stadijā. Ventspilī komandas sacentīsies 10. janvārī, bet Ogrē – 17. janvārī.
“Ventspils” – “Ogre” 83:85 (27:20, 22:21, 14:22, 20:22)
Ventspils: Ausējs 19, Tomass 15, Šeltons 15, Urkis 14, Birkāns 11, Atanasovs 5, Bērze 4 (7 atl.b.), Šķiliņš, Teirumnieks.
Ogre: Nelsons 20, Avotiņš 15 (1p. 10/11) Ndžoks-Tadžorē 13, Apsītis 9,Kampuss 8, Bērziņš 7, Dārgais 5 (11 atl.b.), Šundels 5, Simsons 3, Poluiaktovs.