No 15. septembra varēs apmeklēt peldbaseinu "Neptūns" Ogresnovads.lv

Pēc pārtraukuma vasaras periodā no 15. septembra apmeklētājiem būs pieejams peldbaseins “Neptūns” Meža prospektā 9, Ogrē.

Peldbaseina darbībā nekādu izmaiņu nav – peldbaseins atvērts katru dienu no plkst. 7.00 līdz 21.30 (pēdējā apmeklējumu stunda – no 20.30 līdz 21.30).