Lielvārdes Sporta centra direktora vietniece izglītības jomā Luīza Taube stāsta, ka U-10 vecuma meitenēm šī bija otrā sezona, savukārt U-12 grupai – pirmā pieredze mačos uz lielā laukuma ar ilgāku spēles laiku. Lai gan jaunākajā vecuma grupā rezultāti oficiāli netiek skaitīti, meitenes pašas seko līdzi savam sniegumam un priecājas par katriem iemestajiem vārtiem. «Aizvadītais gads vairāk kalpoja pieredzes gūšanai,» norāda Luīza Taube. «Treniņi notika trīs reizes nedēļā, un daudzām jaunajām florbolistēm bija iespēja pārstāvēt abas vecuma grupas. Spēlējot pret vecākām un spēcīgākām komandām, var iegūt daudz lielāku spēļu praksi un pieredzi.»
Lielvārdes meiteņu florbola programma sākās pavisam pieticīgi. Kā atceras Luīza Taube, uz pirmajām nodarbībām ieradās tikai dažas meitenes, bet šobrīd abās grupās kopā regulāri trenējas jau 25 spēlētājas. «Pašā sākumā man bija četras jaunās dāmas, kuras atnāca pie manis, jo vēlējās spēlēt florbolu,» teic trenere. «Tagad katrā treniņā ir vismaz no 15 līdz 20 meitenēm. Interesi par florbolu veicina arī pašas spēlētājas, aicinot līdzi draudzenes. Daļa meiteņu atnāk pamēģināt, bet izvēlas citus hobijus, taču paliek tās, kurām florbols patiešām iepaticies.»
Lai gan vecākā komanda šosezon turnīra tabulā ierindojās pēdējā vietā, treneres vērtējumā komandas perspektīvas ir labas. To pašu teikuši arī viņas kolēģi. Nākamajā sezonā plānots turpināt attīstību, lielāku uzmanību pievēršot taktikai un spēles izpratnei. Luīza Taube atzīst, ka līdz šim galvenais uzdevums bijis iemācīt meitenēm florbola pamatus un noturēt viņās interesi par sporta veidu. Nākotnē ar komandām vairāk strādās treneri, kuri varēs attīstīt spēlētāju meistarību augstākā līmenī, kamēr viņa pati lielākoties pievērsīsies organizatoriskajiem jautājumiem.
Vasarā meitenēm paredzēta fiziskās sagatavotības pilnveidošana, dalība dažādās sportiskās aktivitātēs un tradicionālā nometne augustā. Savukārt jau rudenī komandas atgriezīsies laukumā, lai uzsāktu jauno sezonu.
Par attīstības iespējām domā arī Lielvārdes Sporta centrs kopumā. Interese par nodarbībām ir liela, taču izaicinājumu rada telpu trūkums. Nākotnē, ja izdosies rast piemērotas treniņu vietas, tiek apsvērta arī jaunāku meiteņu florbola grupu veidošana.