Šobrīd Fina guļamistaba ir pilna ar dažādiem kausiem un medaļām, tomēr tikai neliela daļa no tām saistīta ar ātrslidošanu – sporta veidu, kurā viņš šobrīd sacenšas augstākajā līmenī. dažas trofejas ir par futbolu un slēpošanu, bet lielākā daļa - par skriešanu.
Līdz 15 gadu vecumam viņš ātrslidošanu nebija izmēģinājis nemaz. Tikai tad vecāki viņu pieteica nodarbībām Pettit Nacionālajā ledus centrā – vienā no nozīmīgākajiem ātrslidošanas treniņu centriem ASV.
“Sākumā tas izskatījās diezgan komiski,” atceras Fina tēvs Neits Sīberts. “Viņam bija jau 15 gadi, bet apkārt slidinājās bērni, kuriem bija septiņi vai astoņi gadi.”
Taču neatlaidība vainagojās un brīnumi notika. Jāmin, ka viens no puiša brīnumainajiem pagrieziena punktiem notika viņa agrīnā pusaudžu vecumā. Jo pats Fina dzīves sākums nebija viegls. Septiņu gadu vecumā viņam nebija iespējas piedalīties sporta nodarbībās – viņš dzīvoja bērnunamā Latvijā. Tikai 11 gadu vecumā zēnu adoptēja amerikāņu ģimene, un viņš pārcēlās uz valsti, par kuru līdz tam zināja ļoti maz.
“Viņi man pat nepateica, uz kuru štatu vai pilsētu es braukšu,” atceras Fins. “Man vienkārši iedeva ģimenes fotogrāfiju.”
Fina māte Nataša Zīberta uzskata, ka dēla stāsts ir par drosmi un izturību. “Fins ir viens no drosmīgākajiem bērniem, kādus esmu satikusi. Viņš nāca no ļoti skarbas vides un nonāca ģimenē, kuru nekad iepriekš nebija redzējis. Tas pilnībā mainīja viņa dzīvi,” viņa saka.
Fins vienā no ātrslidošanas treniņiem Petit centrā
Pagājušajā nedēļas nogalē ASV olimpiskajās ātrslidošanas atlases sacensībās Fins uzstādīja trīs personiskos rekordus – 500, 1000 un 1500 metru distancēs. Viņa līdz šim labākais rezultāts ir 13. vieta.
Lai gan Fins apzinās, ka šogad ceļazīme uz olimpiskajām spēlēm, visticamāk, vēl nebūs sasniedzama, viņš uz šo pieredzi raugās kā uz sākumu.
“Dažreiz man šķiet, ka tas viss bija lemts,” saka sportists. “Es piedzimu citā valstī, bet nonācu ASV tieši blakus vietai, kur varēju sākt šo ceļu.”
Pēc atlases sacensībām Fins cīnīsies par vietu ASV junioru izlasē. Tālāk viņa treniņu mērķis ir skaidrs – nākamie četri gadi ar skatu uz 2030. gada ziemas olimpiskajām spēlēm.
Stāsts pirmpublicēts un tulkots no tmj4.com