Trešdiena, 7. janvāris, 2026 15:38

No Latvijas bērnunama līdz sapnim par olimpiskajām sacensībām - dzīve pēc adopcijas izmaina Finu

Viktorija Slavinska-Kostigova / tmj4.com
Latvijā piedzimušais Fins Zīberts (Siebert) Petit slidošanas centrā ar ģimeni un draugiem
Jau esam rakstījuši, ka Latvijā atkal palielinājies bērnu skaits, kas ir bērnu namos, saskaņā ar Bērnu aizsardzības centra apkopoto statistiku, cipars atkal tuvojas 600 – tas ir augstākais rādītājs pēdējo sešu gadu laikā. Latvijā ik gadu no ģimenēm tiek izņemti aptuveni 1000 bērnu. Šobrīd liela problēma ir, ka sarūk ne tikai audžuģimeņu, bet arī adopciju skaits. Agrāk adoptētāji bija arī no ārzemēm, bet pēdējos gados tas vairs nenotiek. No 2022. gada 1. jūlija bez vecāku gādības palikušos Latvijas bērnus vairs nevar adoptēt uz ASV. Šis ir tikai viens no stāstiem, kas atklāj, kā ārzemju adopcija ir palīdzējusi mainīt dzīvi kādam Latvijas bērnam. 19 gadus vecais Fins Zīberts (Finn Siebert) no Vokēšas pilsētas ASV (Viskonsīnas štatā) pārsteidz sporta pasauli – tikai trīs gadus pēc tam, kad pirmo reizi uzvilcis ātrslidas, viņš jau startē ASV olimpiskajās atlases sacensībās. Neparastais šajā stāstā ir arī pagrieziena punkts puiša dzīvē, kad pēc dzīves Latvijas bērnunamā, viņu 11 gadu vecumā adoptēja kāda ASV dzīvojoša ģimene.

Šobrīd Fina guļamistaba ir pilna ar dažādiem kausiem un medaļām, tomēr tikai neliela daļa no tām saistīta ar ātrslidošanu – sporta veidu, kurā viņš šobrīd sacenšas augstākajā līmenī. dažas trofejas ir par futbolu un slēpošanu, bet lielākā daļa - par skriešanu.

Līdz 15 gadu vecumam viņš ātrslidošanu nebija izmēģinājis nemaz. Tikai tad vecāki viņu pieteica nodarbībām Pettit Nacionālajā ledus centrā – vienā no nozīmīgākajiem ātrslidošanas treniņu centriem ASV.

“Sākumā tas izskatījās diezgan komiski,” atceras Fina tēvs Neits Sīberts. “Viņam bija jau 15 gadi, bet apkārt slidinājās bērni, kuriem bija septiņi vai astoņi gadi.”

Taču neatlaidība vainagojās un brīnumi notika. Jāmin, ka viens no puiša brīnumainajiem pagrieziena punktiem notika viņa agrīnā pusaudžu vecumā. Jo pats Fina dzīves sākums nebija viegls. Septiņu gadu vecumā viņam nebija iespējas piedalīties sporta nodarbībās – viņš dzīvoja bērnunamā Latvijā. Tikai 11 gadu vecumā zēnu adoptēja amerikāņu ģimene, un viņš pārcēlās uz valsti, par kuru līdz tam zināja ļoti maz.

“Viņi man pat nepateica, uz kuru štatu vai pilsētu es braukšu,” atceras Fins. “Man vienkārši iedeva ģimenes fotogrāfiju.”

Fina māte Nataša Zīberta uzskata, ka dēla stāsts ir par drosmi un izturību. “Fins ir viens no drosmīgākajiem bērniem, kādus esmu satikusi. Viņš nāca no ļoti skarbas vides un nonāca ģimenē, kuru nekad iepriekš nebija redzējis. Tas pilnībā mainīja viņa dzīvi,” viņa saka.

mceu_48920537611767792924067.jpg

Fins vienā no ātrslidošanas treniņiem Petit centrā

Pagājušajā nedēļas nogalē ASV olimpiskajās ātrslidošanas atlases sacensībās Fins uzstādīja trīs personiskos rekordus – 500, 1000 un 1500 metru distancēs. Viņa līdz šim labākais rezultāts ir 13. vieta.

Lai gan Fins apzinās, ka šogad ceļazīme uz olimpiskajām spēlēm, visticamāk, vēl nebūs sasniedzama, viņš uz šo pieredzi raugās kā uz sākumu.

“Dažreiz man šķiet, ka tas viss bija lemts,” saka sportists. “Es piedzimu citā valstī, bet nonācu ASV tieši blakus vietai, kur varēju sākt šo ceļu.”

Pēc atlases sacensībām Fins cīnīsies par vietu ASV junioru izlasē. Tālāk viņa treniņu mērķis ir skaidrs – nākamie četri gadi ar skatu uz 2030. gada ziemas olimpiskajām spēlēm.

Stāsts pirmpublicēts un tulkots no tmj4.com

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
