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Piektdiena, 19. jūnijs, 2026 10:52

No Meksikas uz Japānu: ikšķiliete Šteinberga nonāk basketbola komandā "Sunshine Rabbits"

Osports.lv
No Meksikas uz Japānu: ikšķiliete Šteinberga nonāk basketbola komandā "Sunshine Rabbits"
Foto: Osports.lv
Piektdiena, 19. jūnijs, 2026 10:52

No Meksikas uz Japānu: ikšķiliete Šteinberga nonāk basketbola komandā "Sunshine Rabbits"

Osports.lv

Ikšķiliete Anete Šteinberga savu basketbolistes karjeru turpinās Japānas virslīgas komandā Karijas “Sunshine Rabbits”, 18. jūnijā savā kontā tīmekļa vietnē X.com paziņoja viņu pārstāvošā aģentūra “Future Sports Group”.

“Future Sports Group” raksta, ka “Šteinberga paraksta līgumu ar Japānas sieviešu basketbola līgas klubu “Sunshine Rabbits” un spēlēs leģendārā spāņu trenera Lukasa Mondelo vadībā”.

Aizvadīto sezonu Šteinberga sāka Itālijas klubā Skio “Familia”, kura rindās FIBA Eirolīgā piecās spēlēs vidēji mačā guva 10,4 punktus, izcīnīja 2,2 atlēkušās bumbas zem groziem un sakrāja 0,8 rezultatīvas piespēles, bet Itālijas A sērijā viņai četras spēlēs mača vidējie rādītāji bija 5,3 punkti, 3,0 atlēkušās bumbas un 0,5 rezultatīvas piespēles.

Janvāra sākumā basketboliste noslēdza līgumu ar Ķīnas klubu Dzjijuaņas “Henan” un kļuva par pirmo latvieti, kura spēlējusi Ķīnas sieviešu virslīgas klubā. “Henan” rindās viņa astoņās spēlēs vidēji mačā sakrāja 13 punktus un 7,5 atlēkušās bumbas.

Februārī Šteinberga vienojās par karjeras turpināšanu Meksikas čempionāta vienībā Čivavas “Adelitas”.

Karjeras laikā 36 gadus vecā spēlētāja ir pārstāvējusi arī “TTT Rīga”, beļģu Brenas “Castors”, čehu “Praha”, Stambulas “Galatasaray”, Francijas klubu Buržas “Tango”, kā arī Itālijas vienības Venēcijas “Reyer” un “Familia”.

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