Latviju klasiskajā trīscīņā pārstāvēja Ēriks Dumārovs (“Gulbene KSP”, seniori 70+, 66 kg kat.), Ilmārs Laksa (“Rembates SK”, seniori 60+, 74 kg kat.), Aleksandrs Kacēvičs (“Valmiera SP”, seniori 50+, 120+ kg kat.), Aigars Cīrulis (“Gulbene KSP”, seniori 40+, 93 kg kat.). Sportistus pavadīja starptautiskās klases tiesnesis Andrejs Rožlapa.
Senioru V70 grupā sv. kategorijā līdz 66 kg, cīnoties vien ar sevi, par Eiropas čempionu kļuva “Gulbenes KSP” komandas sportists Ēriks Dumarovs, kuram pa spēkam bija 70 kg pietupienos, 67,5 kg spiešanā un 115 kg vilkmē, summā savācot 252,5 kg. Visi 9 piegājieni sportistam bija veiksmīgi. Savukārt starts vienatnē ir visai ierasta lieta kategorijās virs 70 gadiem – ne katram izdodas saglabāt sportisko ilgmūžību.
Sekmīgi savus startus Eiropas veterānu čempionātā aizvadīja arī mūsu V60 un V50 grupas sportisti.
Ilmārs Laksa no “Rembates” komandas svarā līdz 74 kg V60 grupā spēja pieveikt 115 kg pietupienos (mazā sudraba medaļa), 85 kg spiešanā (mazais sudrabs) un 175 kg vilkmē (mazais zelts), summā paceļot 375 kg, un izcīnot sudraba godalgu. Visi paceltie svari ir arī Latvijas senioru – 3 rekordi. I.Laksa ar savu startu ir apmierināts. “Ja jau ir medaļas, īsti neapmierināts nevar būt. Protams, pirmo reizi piedaloties starptautiskās sacensībās, diezin vai var tos pašus augstākos rezultātus sagaidīt. Tuvu maksimumam es izdarīju, bet ir vēl kur piestrādāt,” tā savu startu rezumē I.Laksa, kurš tagad pēc sacensībām divas nedēļas atpūtīsies, jo pirms tam pieci mēneši tika veltīti, lai sagatavotos šīm sacensībām. “Pēc atpūtas atkal uzturu sevi formā, un skatāmies uz Latvijas mēroga sacensībām, kas notiks,” saka I.Laksa, kurš spēka sportam pievērsās pirms pieciem gadiem. Sākumā pievērsies svaru stieņa spiešanai guļus, bet pēc tam sapratis, ka nav nekādu šķēršļu, lai nodarbotos ar spēka trīscīņu.
Eiropas čempionātā taktiku – mazliet uzēst svaru, lai aizbēgtu no potenciāli relatīvi spēcīgākās 120 kg kategorijas, kā izrādās izvēlējās, ne tikai valmierietis Aleksandrs Kacēvičs, bet arī daži viņa konkurenti – austrietis un polis, līdz ar to notika interesanta un sīva cīņa. 120+ kg kategorijā Aleksandrs pietupās ar 215 kg (mazā bronza), uzspieda 150 kg (mazā bronza), uzvilka 255 kg (mazais zelts, Latvijas senioru – 2 rekords), summā savācot Eiropas senioru čempiona 620 kg. Arī A.Kacēvičam šīs bija pirmās starptautiskās sacensības, un, lai arī, kā pats atzīst, netika sasniegts, kas bija ieplānots, ar sasniegto rezultātu viņš tomēr ir apmierināts. Jāņem vērā arī tas, ka pandēmijas laikā treniņu process bija diezgan saraustīts. “Grūtāk veicās pietupieni, jo kājai bija mikro trauma, līdz ar to nesasniedzu to rezultātu, kuru vēlējos,” saka A.Kacēvičs, kurš ar spēka trīscīņu nodarbojas jau piecus gadus. Šajā sezonā viņš ieplānojis vēl piedalīties veterānu sacensībās, kā arī Latvijas čempionātā spēka trīscīņā.
Latvijas sportistu startus noslēdza gulbenietis Aigars Cīrulis V40+ grupā 93 kg kategorijā. Jāpiemin, ka sākotnēji plānoto četru šīs vecuma grupas sportistu startu vietā līdz sacensībām Pilzenē tika tikai A.Cīrulis, pārējos piemeklēja traumas un veselības likstas sagatavošanās procesā. A.Cīrulim pa spēkam bija 212.5 kg pietupienos, 147.5 kg spiešanā un 220 kg vilkmē, summā savācot 580 kg, kas deva 4. vietu. Līdz mazajai medaļai spiešanā guļus pietrūka pavisam nedaudz.
Informāciju sagatavoja Inita Savicka,Latvijas Pauerliftinga federācijas sabiedrisko attiecību speciāliste