Pirmajā spēlē tikās Ella Auto un Ogres Milži komandas. Visu spēli Ogres Milži izrādīja lielu pretestību, bet beigās Ella Auto komanda izrādījās labāki un guva uzvaru ar rezultātu 110:82. Uzvarētājiem rezultatīvākais bija Sandris Jēkabsons ar 32 gūtajiem punktiem un 14 atlēkušajām bumbām, 26 punktus pievienoja Ēriks Liepa. Milžu komandas sastāvā labākais bija Uldis Švēde ar 31 gūto punktu un 12 atlēkušajām bumbām, 26 punktus un 16 atlēkušās bumbas pievienoja Michal Hlebowicki.
Otrajā spēlē tikās komandas ULRE un LOS OG3R komandas. Ļoti aizraujošā un rezultatīvā mačā uzvara guva LOS OG3R komanda ar rezultātu 132:94. Uzvarētājiem rezultatīvākais bija Sandis Bēts, kuram 41 gūtais punkts un 15 rezultatīvas piespēles, 36 punktus pievienoja Rihards Strauts, 32 gūtos punktus un 15 atlēkušās bumbas pievienoja Armands Mežaraups. ULRE komandā rezultatīvākais bija Elvis Lapiņš ar 28 gūtajiem punktiem, 24 punktus pievienoja Ralfs Gulāns, bet ar 23 punktiem izcēlās Kārlis Zariņš.
Tiekamies jau nākamajās spēlēs!
Informāciju sagatavoja Elvis Lapiņš, turnīra organizators