Ceturtdiena, 09.10.2025 23:33
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:33
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 14. decembris, 2021 15:52

Norisinājušās vieglatlētikas pārbaudes sacensības pieaugušajiem

ogresnovads.lv
Norisinājušās vieglatlētikas pārbaudes sacensības pieaugušajiem
Otrdiena, 14. decembris, 2021 15:52

Norisinājušās vieglatlētikas pārbaudes sacensības pieaugušajiem

ogresnovads.lv

10.decembrī Valmierā norisinājās Vieglatlētikas pārbaudes sacensības pieaugušajiem, U18 un U16 grupām. Lepojamies ar Ogres novada sporta centra medaļniekiem!

Pieaugušo grupā: 

-Marta Sīviņa 1.v. 60m/b 9,19s, 2.v. augstlēkšanā 1,63m (treneris Artūrs Priževoits);

-Katrīna Skujiņa 3.v. 60m/b 10,64s (treneris Zigurds Kincis)

-Karīms Ali 3.v. 60m/b 8,78s (treneris Artūrs Priževoits)

U18 grupā:

-Indra Mackeviča 1.v. 400m 1:01,62min, 1.v. 1000m 3:06,93min (treneris Zigurds Kincis);

-Līva Vasioleka 2.v. 400m 1:01,91min (treneris Zigurds Kincis);

-Kamila Aleksa Krustiņa 3.v. 400m 1:06,34min (treneris Zigurds Kincis);

-Kārlis Stukāns 2.v. 1000m 2:54,77min (treneris Zigurds Kincis);

-Miks Jānis Opolais 3.v. kārtslēkšanā 3,30m (treneris Artūrs Priževoits)

U16 grupā:

-Adriana Reitmane 1.v. 60m/b 9,27s (treneris Artūrs Priževoits);

-Kārlis Jēkabs Karlsbergs 1.v. 60m/b 8,59s, 2.v. kārtslēkšanā 3,00m (treneris Artūrs Priževoits);

-Kristaps Aleksandrs Cauna 3.v. 60m/b 9,58s, 3.v. kārstlēkšanā 2,90m (treneris Artūrs Priževoits)

-Ralfs Dzosens 2.v. 1000m 3:03,42min (treneris Zigurds Kincis)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?