Pieaugušo grupā:
-Marta Sīviņa 1.v. 60m/b 9,19s, 2.v. augstlēkšanā 1,63m (treneris Artūrs Priževoits);
-Katrīna Skujiņa 3.v. 60m/b 10,64s (treneris Zigurds Kincis)
-Karīms Ali 3.v. 60m/b 8,78s (treneris Artūrs Priževoits)
U18 grupā:
-Indra Mackeviča 1.v. 400m 1:01,62min, 1.v. 1000m 3:06,93min (treneris Zigurds Kincis);
-Līva Vasioleka 2.v. 400m 1:01,91min (treneris Zigurds Kincis);
-Kamila Aleksa Krustiņa 3.v. 400m 1:06,34min (treneris Zigurds Kincis);
-Kārlis Stukāns 2.v. 1000m 2:54,77min (treneris Zigurds Kincis);
-Miks Jānis Opolais 3.v. kārtslēkšanā 3,30m (treneris Artūrs Priževoits)
U16 grupā:
-Adriana Reitmane 1.v. 60m/b 9,27s (treneris Artūrs Priževoits);
-Kārlis Jēkabs Karlsbergs 1.v. 60m/b 8,59s, 2.v. kārtslēkšanā 3,00m (treneris Artūrs Priževoits);
-Kristaps Aleksandrs Cauna 3.v. 60m/b 9,58s, 3.v. kārstlēkšanā 2,90m (treneris Artūrs Priževoits)
-Ralfs Dzosens 2.v. 1000m 3:03,42min (treneris Zigurds Kincis)