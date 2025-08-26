Nosaukts Latvijas izlases sastāvs Eiropas čempionātam, iekļauts arī ikšķilietis Šteinbergs

Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki ārpus “EuroBasket 2025” sastāva atstāja divus Latvijas klubu pārstāvjus Tomu Skuju un Kristapu Ķilpu, kā arī Kārli Šiliņu, kurš aizvadīto sezonu noslēdza Spānijas augstākās līgas klubā “Leyma Coruna”, bet jaunajā sezonā spēlēs Turcijas Superlīgas klubā “Trabzonspor”.
“Šis ir mūsu gala sastāvs – spēlētāji, kuri piedalīsies “EuroBasket”. Mums priekšā lielisks uzdevums – aizvadīt šo turnīru mūsu arēnā un valstī, un mūsu līdzjutēju priekšā. Vēlos pateikt paldies visiem spēlētājiem, kuri, jo īpaši šajā noslēdzošajā sagatavošanās posmā, piedalījās izlases treniņdarbā. Neraugoties uz viņu neesamību sastāvā, viņi deva neticamu ieguldījumu, lai saglabātu augstus standartus sagatavošanās ciklā. Diemžēl daži spēlētāji iedzīvojās savainojumos – Mārtiņš Laksa un Rodions Kurucs. Šodien bija diena, kurā arī Kristaps Ķilps, Toms Skuja un Kārlis Šiliņš noslēdza savu dalību treniņnometnē. Vēlos pateikt visiem paldies, jo, kā jau teicu, viņu ieguldījums palīdzēja visai komandai labākajā veidā sagatavoties “EuroBasket 2025″ sākumam. Esmu lepns par viņiem, par viņu ceļu Latvijas izlasē. Esmu drošs, ka tuvākajā laikā viņi būs daļa no izlases sastāva,” teica Luka Banki.
No Latvijas divpadsmitnieka iepriekšēja pieredze “EuroBasket” finālturnīros ir Dairim Bertānam, Kristapam Porziņģim, Dāvim Bertānam, Marekam Mejerim, Andrejam Gražulim un Rolandam Šmitam. Savukārt Pasaules kausā izlases kreklā debiju lielajos finālturnīros piedzīvoja Artūrs Žagars, Artūrs Kurucs, Kristers Zoriks un Klāvs Čavars. “EuroBasket 2025” būs debijas lielais finālturnīrs Rihardam Lomažam un Mārcim Šteinbergam.
Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība “EuroBasket 2025” finālturnīru sāks 27. augustā pulksten 18.00 ar dueli pret Turciju.
“EuroBasket 2025” finālturnīrs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā norisināsies no 27. augusta līdz 14. septembrim. Sākot no astotdaļfināla fāzes, visas cīņas tiks aizvadītas Rīgā.
A grupas četras labākās komandas astotdaļfinālā spēkosies pret B grupas pirmo četrinieku – Somiju, Lietuvu, Vāciju, Melnkalni, Lielbritāniju vai Zviedriju.