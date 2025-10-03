Noskaidrotas Ogres novada labākās mazās skolas futbolā

5.–7. klašu grupa
Šajā grupā uzvarētāju godu izcīnīja Jumpravas pamatskola, kas turnīrā rādīja stabilu sniegumu un pārliecinoši izcīnīja pirmo vietu.
Otrajā vietā ierindojās Taurupes pamatskola, Mazozolu filiāle, savukārt trešajā vietā – Tīnūžu sākumskola.
Godpilno ceturto vietu ieguva Birzgales pamatskola, piektie palika Ķeipenes pamatskolas futbolisti, bet sestajā vietā – Taurupes pamatskola.
8.–9. klašu grupa
Vecāko skolēnu konkurencē uzvarētāji bija Ogresgala pamatskola, kura turnīrā spēja parādīt vislabāko sniegumu.
Otrajā vietā ierindojās Birzgales pamatskola, bet trešajā vietā – Taurupes pamatskola, Mazozolu filiāle.
Ceturto vietu ieguva Lēdmanes pamatskola.