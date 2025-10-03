Piektdiena, 03.10.2025 13:07
Elza, Ilizana
Piektdiena, 03.10.2025 13:07
Elza, Ilizana
Ceturtdiena, 2. oktobris, 2025 09:27

Noskaidrotas Ogres novada labākās mazās skolas futbolā

Ogres novada sporta centrs
Noskaidrotas Ogres novada labākās mazās skolas futbolā
Foto: Ogres novada sporta centrs
Ceturtdiena, 2. oktobris, 2025 09:27

Noskaidrotas Ogres novada labākās mazās skolas futbolā

Ogres novada sporta centrs

24. septembrī Taurupē norisinājās Ogres novada skolēnu sporta spēles futbolā mazajām skolām. Sacensībās piedalījās gan 5.–7. klašu, gan 8.–9. klašu grupu skolēni.

5.–7. klašu grupa

Šajā grupā uzvarētāju godu izcīnīja Jumpravas pamatskola, kas turnīrā rādīja stabilu sniegumu un pārliecinoši izcīnīja pirmo vietu.
Otrajā vietā ierindojās Taurupes pamatskola, Mazozolu filiāle, savukārt trešajā vietā – Tīnūžu sākumskola.
Godpilno ceturto vietu ieguva Birzgales pamatskola, piektie palika Ķeipenes pamatskolas futbolisti, bet sestajā vietā – Taurupes pamatskola.

8.–9. klašu grupa

Vecāko skolēnu konkurencē uzvarētāji bija Ogresgala pamatskola, kura turnīrā spēja parādīt vislabāko sniegumu.
Otrajā vietā ierindojās Birzgales pamatskola, bet trešajā vietā – Taurupes pamatskola, Mazozolu filiāle.
Ceturto vietu ieguva Lēdmanes pamatskola.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?