Jau vismaz pāris nedēļas ir zināms Latvijas trijnieks, kas cīnīsies par apvienotās līgas čempionu kausu. Ar stabilu atrāvienu pirmo vietu Latvijas komandu ieskaitē ieņem Rīgas VEF
un labāko sešu komandu finālu automātiski sāks ar otro kārtu. Vietu izslēgšanas spēles nodrošinājušas arī Ogre un Ventspils. Komandām vel atlicis noskaidrot vietu regulārās
sezonas ieskaitē, lai varētu sākt gatavoties pirmās kārtas spēlēm.
Ogre un Ventspils, ar identisku bilanci – 14 uzvaras un 10 zaudējumi - šobrīd ieņem otro un trešo pozīciju sezonas kopvērtējumā. Ventspils, pateicoties labākai savstarpējo spēļu
bilancei (3:2) ieņem augstāku pozīciju un teorētiski vājāku pretinieku izslēgšanas spēlēs.
Ogre vēl saglabā teorētiskas izredzes pakāpties par vietu augstāk. Lai to paveiktu ir jāuzvar regulārās sezonas noslēdzošajā spēle pret LU un jācer uz vēl vienu Ventspils zaudējumu.
Kurzemniekiem atlikusi spēle izbraukumā pret Valmieras vienību. Abas spēles tiks aizvadītas šo sestdien. Ogre un LU spēli sāks plkst. 14:00, bet Ventspils un Valmiera plkst. 17:00.
Igaunijas pusē izteikts līderu pāris. Titulētie Kalev/Cramo piedzīvojuši vien divus zaudējumus 20 spēlēs un ir pārliecinoši pirmie. Tik pat drošā otrajā pozīcijā atrodama Pērnavas komanda – 17 uzvaras un 6 zaudējumi. Vēl līdz 30. marta vakaram, saglabājās intriga cīņā par pēdējo ceļazīmi uz PAF Latvijas-Igaunijas Final6. Krietni lielākas izredzes noturēt trešo vietu bija Raplas komandai. Rapla varēja nodrošināt trešo pozīciju uzvarot regulārās sezonas noslēdzošajā spēlē un to viņi arī paveica apspēlējot TALTECH ar graujošu 102:60.
8. aprīlī, Rīgas olimpiskajā centrā notiks izslēgšanas spēļu pirmā kārta kurā sacentīsies Ogre pret Pērnavu un Ventspils pret Raplu. Uzvarētāji kvalificēsies Final4 spēlēm, kur savus pretiniekus jau gaidīs VEF Rīga un Kalev/Cramo.