Divu dienu piedzīvojuma pasākuma laikā projekta dalībnieki kājām mēroja 16 km, pa ceļam izmēģinot dažādu sporta veidu elementus. Projekta pirmā diena iesākās ar 10 km pārgājienu ar orientēšanās elementiem, pa ceļam meklējot nepieciešamos piederumus ugunskura iekuršanai, bet noslēdzās SIA “Jaunmurāni”, kur projekta dalībnieki guva zināšanas par jāšanas sporta veidiem, kā arī guva praktiskas iemaņas zirgu apkopšanā un jāšanā. Otrās dienas rīts iesakās agri - pusaudži/ jaunieši tika modināti plkst.3:45 no rīta, lai uz sup dēļiem dotos Plaužu ezerā un izbaudītu saullēktu. Pateicoties aukstajam gaisam un siltajam ūdenim, ezeru klāja bieza migla, radot neaprakstāmas izjūtas. Pēc brokastīm un nelielas atpūtas, sportiskās aktivitātes turpinājās ar loka šaušanas nodarbībām, ko vadīja Pēteris Gribulis no Lēdmanes pagasta “Jauncaunēm”. Pasākuma noslēgumā, pārgājienā pa mežu, jauniešiem bija jāpārvar dažādi šķēršļi, piemēram - nātru kodumi, necaurejami brikšņi, kritušu koku tilts. Pēc aktivitātēm mežā, pārgājiens turpinājās pa veco Rīga – Ērgļi dzelzceļa līniju un noslēdzās Ķeipenes kinostacijā.
Jaunieši atzina, ka pasākuma laikā saskārušies ar grūtībām – iekšēji izaicinājumi, aukstums, slapjas kājas, agrā celšanās –, vienlaikus pauda prieku par projekta laikā piedzīvoto un gandarījumu un lepnumu par to, ka spējuši sevi pārvarēt, vairāki izteica vēlēšanos atkārtoti piedalīties šādos projektos. Pēc pasākuma katrs jaunietis saņēma videofilmiņu par projekta laikā piedzīvoto.
Papildus projekta organizatoru vārdā vēlamies izteikt pateicību:
-SIA “Jaunmurāni” saimniecei Inārai Dūrītei par atsaucību un viesmīlību, atļaujot bez maksas izmantot saimniecības teritoriju apmetnes vietas ierīkošanai un nodarbību norisei, kā arī iespēju izmantot makšķerēšanas piederumus;
-Ogresgala 5.skautu un gaidu vienībai par telšu nodrošināšanu;
-VUGD Ogres daļas komandierim Arturam Umulim un Ķeipenes postenim par lielisko piknika vietu pusdienām, kā arī supošanas vietu;
-SIA “SUPfit X” un Uģim Šulcam par ieinteresētību un atsaucību atbalstīt pusaudžus un neatkārtojamiem mirkļiem, baudot peldi ar supdēļiem Plaužu ezerā 4.30 no rīta, kā arī fantastiskajām fotogrāfijām.
Informāciju sagatavoja biedrība “Vecāki Aizkrauklei”