Ceturtdiena, 09.10.2025 21:21
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:21
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 11. augusts, 2021 09:16

Noslēdzies 2 dienu piedzīvojumu pasākums “Brīvā stila pieccīņa”

ogresnovads.lv
Noslēdzies 2 dienu piedzīvojumu pasākums “Brīvā stila pieccīņa”
Trešdiena, 11. augusts, 2021 09:16

Noslēdzies 2 dienu piedzīvojumu pasākums “Brīvā stila pieccīņa”

ogresnovads.lv

2021. gada 21.un 22.jūlijā divpadsmit Ogres novada jaunieši piedalījās 2 dienu piedzīvojumu pasākumā “Brīvā stila pieccīņa”, Ogres novada, Madlienas un Ķeipenes pagastos, Plaužu ezera apkaimē. Pasākumu organizēja biedrība “Vecāki Aizkrauklei”, pateicoties Ogres novada pašvaldības finansējumam projektu konkursa “R.A.D.I. Ogres novadam” ietvaros.

Divu dienu piedzīvojuma pasākuma laikā projekta dalībnieki kājām mēroja 16 km, pa ceļam izmēģinot dažādu sporta veidu elementus. Projekta pirmā diena iesākās ar 10 km pārgājienu ar orientēšanās elementiem, pa ceļam meklējot nepieciešamos piederumus ugunskura iekuršanai, bet noslēdzās SIA “Jaunmurāni”, kur projekta dalībnieki guva zināšanas par jāšanas sporta veidiem, kā arī guva praktiskas iemaņas zirgu apkopšanā un jāšanā. Otrās dienas rīts iesakās agri - pusaudži/ jaunieši tika modināti plkst.3:45 no rīta, lai uz sup dēļiem dotos Plaužu ezerā un izbaudītu saullēktu. Pateicoties aukstajam gaisam un siltajam ūdenim, ezeru klāja bieza migla, radot neaprakstāmas izjūtas. Pēc brokastīm un nelielas atpūtas, sportiskās aktivitātes turpinājās ar loka šaušanas nodarbībām, ko vadīja Pēteris Gribulis no Lēdmanes pagasta “Jauncaunēm”. Pasākuma noslēgumā, pārgājienā pa mežu, jauniešiem bija jāpārvar dažādi šķēršļi, piemēram - nātru kodumi, necaurejami brikšņi, kritušu koku tilts. Pēc aktivitātēm mežā, pārgājiens turpinājās pa veco Rīga – Ērgļi dzelzceļa līniju un noslēdzās Ķeipenes kinostacijā.

Jaunieši atzina, ka pasākuma laikā saskārušies ar grūtībām – iekšēji izaicinājumi, aukstums, slapjas kājas, agrā celšanās –, vienlaikus pauda prieku par projekta laikā piedzīvoto un gandarījumu un lepnumu par to, ka spējuši sevi pārvarēt, vairāki izteica vēlēšanos atkārtoti piedalīties šādos projektos. Pēc pasākuma katrs jaunietis saņēma videofilmiņu par projekta laikā piedzīvoto.

Papildus projekta organizatoru vārdā vēlamies izteikt pateicību:

-SIA “Jaunmurāni” saimniecei Inārai Dūrītei par atsaucību un viesmīlību, atļaujot bez maksas izmantot saimniecības teritoriju apmetnes vietas ierīkošanai un nodarbību norisei, kā arī iespēju izmantot makšķerēšanas piederumus;
-Ogresgala 5.skautu un gaidu vienībai par telšu nodrošināšanu;
-VUGD Ogres daļas komandierim Arturam Umulim un Ķeipenes postenim par lielisko piknika vietu pusdienām, kā arī supošanas vietu;
-SIA “SUPfit X” un Uģim Šulcam par ieinteresētību un atsaucību atbalstīt pusaudžus un neatkārtojamiem mirkļiem, baudot peldi ar supdēļiem Plaužu ezerā 4.30 no rīta, kā arī fantastiskajām fotogrāfijām.


Informāciju sagatavoja biedrība “Vecāki Aizkrauklei”

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?