Pēc 19.dienu aktīvas darbošanās 6.-7.klašu grupā, meiteņu konkurencē:
1.vieta – Evelīna Ķēniņa, Ogres sākumskola – 184 reizes (sumā 3000)
2.vieta – Madara Rība , Ogres 1.vidusskola – 122 reizes (345)
3.vieta – Egija Marta Graudiņa, Ķeipenes pamatskola – 75 reizes (75)
6.-7.kl. ZĒNI
1.vieta – Matīss Bičkovskis, Ogres Valsts ģimnāzija – 162 reizes (1337)
2.vieta – Mārtiņš ĶĒNIŅŠ, Ogres Valsts ģimnāzija – 133 reizes (2001)
3.vieta – Sandijs Olte, Ķeipenes pamatskola – 114 reizes (114)
8.-9.kl. MEITENES
1.vieta – Karlīna Marta Ķēniņa, Ogres Valsts ģimnāzija – 125 reizes (2068)
2.vieta – Emīlija Ozoliņa, Ķeipenes pamatskola – 104 reizes (104)
3.vieta – Nikola Anna Jermacāne, Ķeipenes pamatskola – 98 reizes (98)
8.-9.kl. ZĒNI
1.vieta – Toms Grīnbergs, Ogres Valsts ģimnāzija – 189 reizes (2945)
2.vieta – Toms Ulass, Ikšķiles vidusskola – 129 reizes (129)
3.vieta – Markuss Vulis, Ogres 1.vidusskola – 114 reizes (114)
10.-12.kl. MEITENES
1.vieta – Adriana Puncule, Jaunogres vidusskola – 131 reize (131)
10.-12.kl. ZĒNI
1.vieta – Artjoms Fjodorovs, Jaunogres vidusskola – 154 reizes (154)
2.vieta – Ilgonis Vēzis, Madlienas vidusskola – 134 reizes (478)
3.vieta – Emīls Ernests Zvirbulis, Madlienas vidusskola – 107 reizes (208)
Noteikti jāziceļ abu Jaunogres vidusskolas 10.-12.klašu uzvarētāju Adrianas un Artjoma tehniskais izpildījums, kas bija ļoti precīzs ātrs un tehniski pareizs, kā arī atzīmēšanas vērta ir Ķēniņu ģimenes jaunās paaudzes un Toma Grīnberga neatlaidība un apņēmība, kuri šo 19 dienu laikā, katru dienu iesūtīja savu vingrinājumu izpildes veikumu.
Nākamās skolēnu individuālās sacensības tiks aizvadītas jau februāra mēnesī, kad no 07. – 14.februārim skolu komandām būs iespēja piedalīties skolu ZIEMAS FESTIVĀLĀ 2022 (plašāka informācija lsfp.lv), kā arī visa februāra mēneša laikā (01.-28.02.) noskaidrosim lecīgākos Ogres novada skolēnus līdzīgā sacensībā, kā decembra mēnesī, kad ikvienam būs iespēja nodemonstrēt savu meistarību lekšanā ar lecamauklu.
Informāciju sagatavoja:
Ogres novada sporta centra Sporta attīstības darba organizators Andris Krauja