Maksimālo punktu skaitu izcīnīja gan Ogres, gan Valmieras, gan Bauskas komandas, uzvaru vien izšķīra IPF GL punktu summa.
Mūsu rezultāti:
Veterānes:
S 40
1.vieta Baiba Krauze +63 sv.kat.
S 60
1.vieta Vija Dzērve +63 sv.kat.
Veterāni:
V 70
1,vieta Andrejs Krastiņš – 59 sv.kat.
2.vieta Zigfrīds Hermanis – 74 sv.kat.
1.vieta Jānis Dzērve -83 sv.kat.
3.vieta Jānis Belsons -93 sv.kat
Veterāni:
V60
3.vieta Ilmārs Laksa -74 sv.kat.
2.vieta Jānis Babris -105 sv.kat.
1.vieta Valdis Brinks +120 sv.kat.
Veterāni:
V50
1.vieta Pēteris Līcis -74 sv.kat.
1.vieta Uldis Veliks -93 sv.kat.
3,vieta Imants Rozenlauks -105 sv.kat.
2.vieta Aivars Gailītis -120 sv.kat.
Veterāni:
V40
2.vieta Sergejs Cviguns -74 sv.kat.
5.vieta Ruslans Vološko -93 sv.kat.
Liels paldies par atbalstu Ogres novada pašvaldībai, šoferītim par pacietību un protams spēka vīriem – veterāniem!
Informāciju sagatavoja komandas vadītājs Aivars Gailītis