Pirmdiena, 9. augusts, 2021 19:19

Sestdien,7.augustā Gulbenes pilsētā notika veterānu 58.sporta spēles spiešanā guļus. Neskatoties uz to , ka plosījās COVID -19 pandēmija, Ogres novada veterānu komanda parādīja sīkstumu, izturību un vēlēšanos būt labākajiem. Ļoti sīvā cīņā, 11 komandu konkurencē, Ogres novada komanda ieņēma godpilno 3.vietu.

Maksimālo punktu skaitu izcīnīja gan Ogres, gan Valmieras, gan Bauskas komandas, uzvaru vien izšķīra IPF GL punktu summa.


Mūsu rezultāti:
Veterānes:
S 40
1.vieta Baiba Krauze +63 sv.kat.
S 60
1.vieta Vija Dzērve +63 sv.kat.


Veterāni:
V 70
1,vieta Andrejs Krastiņš – 59 sv.kat.
2.vieta Zigfrīds Hermanis – 74 sv.kat.
1.vieta Jānis Dzērve -83 sv.kat.
3.vieta Jānis Belsons -93 sv.kat


Veterāni:
V60
3.vieta Ilmārs Laksa -74 sv.kat.
2.vieta Jānis Babris -105 sv.kat.
1.vieta Valdis Brinks +120 sv.kat.


Veterāni:
V50
1.vieta Pēteris Līcis -74 sv.kat.
1.vieta Uldis Veliks -93 sv.kat.
3,vieta Imants Rozenlauks -105 sv.kat.
2.vieta Aivars Gailītis -120 sv.kat.


Veterāni:
V40
2.vieta Sergejs Cviguns -74 sv.kat.
5.vieta Ruslans Vološko -93 sv.kat.

Liels paldies par atbalstu Ogres novada pašvaldībai, šoferītim par pacietību un protams spēka vīriem – veterāniem!

Informāciju sagatavoja komandas vadītājs Aivars Gailītis

