Īpašu paldies gribu pateikt V70 veterāniem par piedalīšanos un gribasspēku, kā arī V40 veterānam Sergejam Cvigunam - viņa rezultāts bija 2.labākais starp visiem verāniem. Labus rezultātus uzstādīja komandas jaunpienācējs Ilmārs Grigalis, viņa spiestais stienis bija vissmagākais - 162,5 kg.
Protams, paldies Ogres novada pašvaldībai un sporta dzīves vadītājai Dzirkstītes kundzei par transportu un finansiālo palīdzību.
Mūsu sasniegumi:
Veterānes S40 virs 63 kg
2.vieta - Baiba Krauze - 45 kg
Veterāni V70 līdz 59 kg
1.vieta - Andrejs Krastiņš - 35 kg
līdz 74
1.vieta - Zigfrīds Hermanis - 65 kg
līdz 83 kg
2.vieta - Jānis Dzērve - 87,5 kg
līdz 105 kg
2.vieta - Voldemārs Madalāns - 90 kg
3.vieta - Jānis Bidlauskis - 80 kg
līdz 120 kg
1.vieta - Jānis Babris - 120 kg
Veterāni V50 līdz 74 kg
1.vieta Pēteris Līcis - 115 kg
līdz 83 kg
2.vieta -Aleksandrs Rihlovs - 127,5 kg
līdz 105 kg
4.vieta - Mārtiņš Broks - 120 kg
līdz 120 kg
2.vieta - Aivars Gailītis - 142,5 kg
Veterāni V40 līdz 74 kg
1.vieta - Sergejs Cviguns - 150 kg
virs 120 kg
2.vieta - Ilmārs Grigalis - 162,5 kg
Informāciju sagatavoja komandas vadītājs Aivars Gailītis