Pirmdiena, 2. maijs, 2022 07:52

Noslēgušās LSVS 59.sporta spēļu sacensības spiešanā guļus

Noslēgušās LSVS 59.sporta spēļu sacensības spiešanā guļus

30.aprīlī Bauskā notika 59.veterānu sporta spēles svara stieņa spiešanā guļus. Ogres novada komanda ļoti sīvā cīņā izcīnīja 2.vietu komandu kopvērtējumā.

Īpašu paldies gribu pateikt V70 veterāniem par piedalīšanos un gribasspēku, kā arī V40 veterānam Sergejam Cvigunam - viņa rezultāts bija 2.labākais starp visiem verāniem. Labus rezultātus uzstādīja komandas jaunpienācējs Ilmārs Grigalis, viņa spiestais stienis bija vissmagākais - 162,5 kg.

Protams, paldies Ogres novada pašvaldībai un sporta dzīves vadītājai Dzirkstītes kundzei par transportu un finansiālo palīdzību.

Mūsu sasniegumi:
Veterānes S40 virs 63 kg
2.vieta - Baiba Krauze - 45 kg


Veterāni V70 līdz 59 kg
1.vieta - Andrejs Krastiņš - 35 kg
līdz 74
1.vieta - Zigfrīds Hermanis - 65 kg
līdz 83 kg
2.vieta - Jānis Dzērve - 87,5 kg
līdz 105 kg
2.vieta - Voldemārs Madalāns - 90 kg
3.vieta - Jānis Bidlauskis - 80 kg
līdz 120 kg
1.vieta - Jānis Babris - 120 kg


Veterāni V50 līdz 74 kg
1.vieta Pēteris Līcis - 115 kg
līdz 83 kg
2.vieta -Aleksandrs Rihlovs - 127,5 kg
līdz 105 kg
4.vieta - Mārtiņš Broks - 120 kg
līdz 120 kg
2.vieta - Aivars Gailītis - 142,5 kg


Veterāni V40 līdz 74 kg
1.vieta - Sergejs Cviguns - 150 kg
virs 120 kg
2.vieta - Ilmārs Grigalis - 162,5 kg


Informāciju sagatavoja komandas vadītājs Aivars Gailītis

