Vairāku iepriekšējo turnīru čempions Mārtinš Logins (Ķegums), kurš līdz šim Lielvārdē notikušajos turnīros nebija izjutis zaudējuma rūgtumu, jau grupas turnīrā cieta pirmo zaudējumu pret Kārli Dagilu (Lielvārde), kurš vēlāk izrādījās arī pārāks finālā.
Finālspēlē Mārtiņš ar Kārli tikās otru reizi, Mārtiņš neizmantoja savas divas mačbumbas, toties Kārlis savu vienīgo iespēju guva ar „eisu”, pabeidzot spēli un izcīnot čempiona titulu. Līdzīga situācija bija spēlē par 3.vietu, kad Ģirts Tomsons (Tome), neizmantojot savas iespējas divas reizes, uzvaru atdeva Ginteram Hmeļevskim (Lielvārde), rezultāts- 11:13.
Paldies turnīra dalībniekiem par lielisko sportisko atmosfēru un uz tikšanas nākamajos turnīros!
Inormāciju sagatavoja turnīra galvenais tiesnesis, organizators Ainars Puķītis