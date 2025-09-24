Noslēgušies Veselības apļi Suntažos 2025

Suntažu veselības apļu labākie:
Vīrieši (1982–2009. g. dz.)
- Didzis Zuters – 567 apļi (121 km) – visvairāk noskrēja un saņēma dāvanu no MaiMai
- Mārtiņš Leja – 331 aplis (71 km)
- Atis Kārkliņš – 272 apļi (58 km)
Sievietes (1982–2009. g. dz.)
- Gunta Gavrilova – 358 apļi (76 km)
- Ildze Ābele – 310 apļi (68 km)
- Daiga Rābe – 273 apļi (58 km)
Sievietes (1981. g. dz. un vecākas)
- Gunta Giptere – 405 apļi (87 km), piedalījusies visās reizēs
- Vita Sūna – 331 aplis (71 km)
- Raja Stiebriņa – 324 apļi (69 km)
Meitenes (2010. g. dz. un jaunākas)
- Dārta Leja – 326 apļi (70 km)
- Rūta Ceimere – 266 apļi (57 km), piedalījusies visās reizēs
- Līna Kārkliņa – 255 apļi (54 km)
Zēni (2010. g. dz. un jaunāki)
- Artūrs Zobens – 537 apļi (115 km), piedalījies visās reizēs
- Valters Ābelis – 490 apļi (105 km)
- Roberts Ābelis – 423 apļi (90 km)
Visi rezultāti: ej.uz/veselibasapli
Noslēdzošais skrējiens notiks 25.09 plkst. 19.00 Ogres stadionā.
Tā būs iespēja noskriet kopīgu skrējienu bez ieskaites, bet pēc tam notiks arī uzvarētāju apbalvošana. Plkst. 18.00 izbrauc organizēts busiņš no Suntažu pamatskolas – skrējēji, kam nav transports, droši var pievienoties.