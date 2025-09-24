Trešdiena, 24.09.2025 21:43
Agris, Agrita
Trešdiena, 24.09.2025 21:43
Agris, Agrita
Otrdiena, 23. septembris, 2025 09:54

Noslēgušies Veselības apļi Suntažos 2025

Ogres novada sporta centrs
Noslēgušies Veselības apļi Suntažos 2025
Foto: Ogres novada sporta centrs
Otrdiena, 23. septembris, 2025 09:54

Noslēgušies Veselības apļi Suntažos 2025

Ogres novada sporta centrs

Suntažu veselības apļi ir noslēgušies. Šovasar kopā aizvadīti 18 skrējieni, un rezultāti ir patiešām iespaidīgi – kopā noskrieti 3353 kilometri!
Sacensībās kopumā piedalījās 134 cilvēki, vidēji katrā reizē startējot 57 skrējējiem.

Suntažu veselības apļu labākie:

Vīrieši (1982–2009. g. dz.)

  1. Didzis Zuters – 567 apļi (121 km) – visvairāk noskrēja un saņēma dāvanu no MaiMai
  2. Mārtiņš Leja – 331 aplis (71 km)
  3. Atis Kārkliņš – 272 apļi (58 km)

Sievietes (1982–2009. g. dz.)

  1. Gunta Gavrilova – 358 apļi (76 km)
  2. Ildze Ābele – 310 apļi (68 km)
  3. Daiga Rābe – 273 apļi (58 km)

Sievietes (1981. g. dz. un vecākas)

  1. Gunta Giptere – 405 apļi (87 km), piedalījusies visās reizēs
  2. Vita Sūna – 331 aplis (71 km)
  3. Raja Stiebriņa – 324 apļi (69 km)

Meitenes (2010. g. dz. un jaunākas)

  1. Dārta Leja – 326 apļi (70 km)
  2. Rūta Ceimere – 266 apļi (57 km), piedalījusies visās reizēs
  3. Līna Kārkliņa – 255 apļi (54 km)

Zēni (2010. g. dz. un jaunāki)

  1. Artūrs Zobens – 537 apļi (115 km), piedalījies visās reizēs
  2. Valters Ābelis – 490 apļi (105 km)
  3. Roberts Ābelis – 423 apļi (90 km)

Visi rezultāti:  ej.uz/veselibasapli

Noslēdzošais skrējiens notiks 25.09 plkst. 19.00 Ogres stadionā.
Tā būs iespēja noskriet kopīgu skrējienu bez ieskaites, bet pēc tam notiks arī uzvarētāju apbalvošana. Plkst. 18.00 izbrauc organizēts busiņš no Suntažu pamatskolas – skrējēji, kam nav transports, droši var pievienoties.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?