Pirmajā spēlē tikās BSA un Ogres Milži komandas. Līdz spēles puslaikam abas komandas cīnījās līdzīgi un spēles uzvarētājs nebija prognozējams, tomēr, spēlei virzoties uz beigām Ogres Milži ‘’salauza’ BSA komandas pretestību un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 82:67. Uzvarētājiem rezultatīvākais bija Michal Hlebowicki, kuram ‘’double-double’’ 29 gūti punkti un 13 atlēkušās bumbas. BSA komandā rezultatīvākais bija Jēkabs Stankēvičš ar 24 gūtajiem punktiem.
Otrājā spēlē starp Lielvārdes un LOS OG3R komandām dominēja LOS OG3R komandas uzbrukums un aizsardzība, kā rezultātā bezierunu zaudējums Lielvārdes komandai ar rezultātu 118:56. Uzvarētājiem rezultatīvākais bija Sandis Bēts, kuram ‘’double-double’’ 40 gūti punkti, 11 atlēkušās bumbas un 9 rezultatīvas piespēles, vēl ar ‘’double-double’’izcēlās Armands Mežaraups, kuram 23 punkti un 15 atlēkušās bumbas, Rihards Strauts pievienoja 24 punktus. Lielvārdes sastāvā rezultatīvākais bija Ervīns Torsters, kuram 19 gūti punkti, 16 punktus pievienoja Kristaps Šaka.
Dienas noslēdzošajā spēlē tikās Monta un ISK Dīvas komandas. Šajā spēlē komanda Monta izcīnīja uzvaru ar rezultātu 109:82. Uzvarētājiem trīs spēlētāji izcēlās ar ‘’ double-double’’ , Raimonds Pabrieža guva 37 punktus un izcīnija 14 atlēkušās bumbas, Toms Liepiņš izcēlās ar 32 gūtajiem punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, Daumants Pabrieža guva 15 punktus un atdeva 17 rezultatīvas piespēles, kas ir šīs sezonas rekords. ISK Dīvas komandā rezultatīvākais bija Uldis Blūms ar 28 gūtajiem punktiem, Madars Kokins pievienoja ‘’double-double’’ 18 punktus un 17 atlēkušās bumbas.
Tiekamies jau nākamajās Ogres Novada Basketbola čempionāta spēlēs!
Informāciju sagatavoja Elvis Lapiņš, turnīra organizators