Nūjošanas pārgājienu cikls "Iepazīsti Ogres novadu" Ķegumā

Vērojot nūjošanu no malas, var šķist, ka vienīgā nūjošanas īpatnība, kas to atšķir no pastaigas, ir nūjas, kas tiek izmantotas, lai atvieglotu iešanu. Patiesībā ir gluži pretēji. Nūjas izmanto kā inventāru, lai pieslēgtu un nodarbinātu vairāk muskuļu grupu, nekā vienkārši ejot. Pretestības iespaidā tiek pieslēgta ķermeņa augšdaļas muskulatūra – plecu, krūšu, muguras. Šī ir nūjošanas galvenā atšķirība no iešanas. Ejot ķermeņa augšdaļas muskuļi pieslēdzas minimāli, bet nūjojot tiek nodarbināti ap 90% muskuļu.

Aicinām baudīt nūjošanas prieku un piedalīties šīs sezonas pirmajā nūjošanas pārgājienā (no cikla “Iepazīsti Ogres novadu!”) 1. aprīlī. Starts 9.00 pie Ķeguma Dienas centra.

Ja nepieciešamas nūjošanas nūjas, lūdzam to norādīt pieteikumā (komentāra sadaļā), minot sava auguma garumu centimetros.

Ir iespējams apgūt pareizu nūjošanas tehniku – tas jāpiesaka komentāru sadaļā pieteikumā.

Būs pieejami 2 maršuti – 5km un 8km.



!! Pēc pārgājiena Ķeguma Dienas centrā būs iespēja uzzināt vairāk par sauļošanās ietekmi uz veselību seminārā “Zini par melanomu”, sākums plkst. 10.30.

Oveselība pasākumus organizē, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

Pietekšanās šeit: