Otrdiena, 28. aprīlis, 2026 11:15

Nūjotāji turpina sezonas aktivitātes

Ilona Noriete, Ogres Vēstis Visiem
Šī gada 23. maijā Lauberē norisināsies nūjošanas pārgājienu cikla «Iepazīsti Ogres novadu!» otrais pārgājiens. Visi interesenti tiek aicināti pieteikties «Oveselības» mājaslapā un pulcēties uz startu pulksten 9 pie Lauberes pagasta Kultūras nama.

Pavasarī arvien vairāk cilvēku pievēršas nūjošanai. Kā stāsta Ogres novada Sporta centra Veselības veicināšanas nodaļas «Oveselība» vadītāja Ilze Čiščakova, nūjošanas pārgājienu cikls «Iepazīsti Ogres novadu!» jau kļuvis par tradīciju un gadiem ilgi pulcē interesentus. Nūjošanas pārgājienu cikla ietvaros tiek rīkoti pieci pārgājieni. Īpaši iecienīti ir attālinātie pārgājieni, kas nenotiek vienā dienā, bet kuru ietvaros maršrutu iespējams veikt sev ērtā laikā nedēļas periodā.

Nūjošana ir fiziskā aktivitāte ar mazu traumatisma risku, kuru veicot, katrs var izvēlēties sev piemērotu tempu un distanci. Ieguvums nav tikai fiziskā veselība – tā ir arī iespēja būt dabā, socializēties un iepazīt nūjošanai piemērotus maršrutus Ogres novadā. Katrs pārgājiena maršruts tiek pārdomāts un plānots, lai dalībniekiem būtu iespēja iepazīt Ogres novada pilsētas un pagastus.

Cilvēki piedalās atkārtoti un ar nepacietību gaida nākamos pasākumus. 

