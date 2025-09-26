Piektdiena, 26.09.2025 21:39
Gundars, Knuts, Kurts
Piektdiena, 26.09.2025 21:39
Gundars, Knuts, Kurts
Ceturtdiena, 25. septembris, 2025 12:08

Ogrē aizvadīts Latvijas Skolēnu 79. spartakiādes fināls pludmales volejbolā

Ogres novada sporta centrs
Ogrē aizvadīts Latvijas Skolēnu 79. spartakiādes fināls pludmales volejbolā
Foto: E.Mangulis
Ceturtdiena, 25. septembris, 2025 12:08

Ogrē aizvadīts Latvijas Skolēnu 79. spartakiādes fināls pludmales volejbolā

Ogres novada sporta centrs

1. septembrī Ogres novada sporta centrā norisinājās Latvijas Skolēnu 79. spartakiādes fināls pludmales volejbolā “Pamatskolu kauss”. Sacensībās piedalījās desmitiem komandu no visas Latvijas, demonstrējot aizrautību, neatlaidību un skaistas volejbola cīņas.

Ogres skolu panākumi

Šogad īpaši spoži startēja Ogres Kalna pamatskola un Ogres Centra pamatskola, izcīnot vairākas augstas vietas.

  • Ogres Kalna pamatskola zēnu konkurencē izcīnīja 2. vietu, kur lielisku sniegumu parādīja pāris Francis Šimanovskis un Valts Butāns.
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?