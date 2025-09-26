Ceturtdiena, 25. septembris, 2025 12:08
Ogrē aizvadīts Latvijas Skolēnu 79. spartakiādes fināls pludmales volejbolā
Ogres novada sporta centrs
1. septembrī Ogres novada sporta centrā norisinājās Latvijas Skolēnu 79. spartakiādes fināls pludmales volejbolā “Pamatskolu kauss”. Sacensībās piedalījās desmitiem komandu no visas Latvijas, demonstrējot aizrautību, neatlaidību un skaistas volejbola cīņas.