# "Ogres" sezonas ceturto uzvaru kaldināja Uģis Pinete un Rihards Zēbergs, kuri spēlē pret pret šosezon uzvaras prieku nebaudījušo Igaunijas komandu guva attiecīgi 19 un 18 punktus.
# Līdz "triple-double" rādītājiem neaizsniedzās Kristaps Dārgais, kurš sakrāja 12 punktus un 11 rezultatīvas piespēles, bet atlēkušo bumbu sarakstā palika vien septiņas izcīnītas bumbas.
# Neizteiksmīgu spēli Nikolaja Mazura debijā pie komandas stūres aizvadīja saspēles vadītājs Edmunds Elksnis, kuram tikai viens punkts, viena izcīnīta atlēkušā bumba un viena rezultatīva piespēles, bet kļūdu ailītē fiksētas divas kļūdas.
Pirmās minūtes Nikolaja Mazura vadībā "Tartu Universitātei" bija samocītas, piecu minūšu laikā sarājot septiņas kļūdas un piezīmju normu. Igaunijas studentu pilsētas komandas daudzās kļūdas ļāva ogrēniešiem jau ātri sakrāt desmit punktu vadību. Vēl vairāk "Ogres" basketbolisti savu pārsvaru palielināja ar virkni realizētiem trejačiem. Pēdējais vārds pirmajā puslaikā gan piederēja viesiem, lietuviešu garajam spēlētājam Adomam Drungilam iešaujot grozā trejacī līdz ar puslaika beigu signālu. "Ogre" pārtraukumā gan devās ar pietiekami komfortablu rezultātu 43:31.
Iznākot laukumā uz trešo ceturtdaļu, uzreiz grozā tālmetienu raidīja Rinalds Sirsniņš. Ceturkšņa vidū rezultatīvais Drungila spēja pietuvot "Tartu Universitāti" līdz deviņu punktu atstatumam, bet "Ogre" metās atbildēt ar Renāra Magones trīs punktu metienu un Kristapa Dārgā produktīvu caurgājienu. Trešā ceturkšņa pēdējā minūtē ar Uģa Pinetes trejaci mājinieku pārsvars sasniedza +19.
Lai gan ceturtās ceturtdaļas sākumā spēles liktenis šķita izšķirts, tomēr "Tartu Universitātes" basketbolisti balto karogu vēl nebija izkāruši, veicot 9-0 izrāvienu. Pa bremzēm igauņu izrāvienu nolika divas Tartu komandas spēlētāju nopelnītās nesportiskās piezīmes, kuras ļāva Pinetem atgūt mājiniekiem 18 punktu vadību. Spēles beigu signālu "Ogre" sagaidīja ar rezultātu 85:66, kas bija vienības ceturā uzvara sezonā, dodot Uldim Švēdem trešo panākumu četrās cīņās kopš viņš stājies pie komandas stūres.
"Ogre" - "Tartu Ülikool" 85:66 (23:14, 20:17, 24:18, 18:17)
Ogre: Pinete 19, Zēbergs 18, Sirsniņš 13, Magone 13, Dārgais 12 (11 rez.p.), Jansons 5, Poška 3, Bērziņš 2, Antrops, Pozņaks.
Tartu: Sūrogs 16, Elermē 15, Vembī 10, Drungila 10, Rozentāls 9, Kivi 5, Elksnis 1, Sāls, Seps, Jurgenšteins, Pēmots.