Latvijas-Igaunijas basketbola līgā sesto vietu ieņemošā "Ogre" pārtraukusi sadarbību ar abiem komandas Ziemeļamerikas leģionāriem, šķiroties gan no 26 gadus vecā amerikāņu saspēles vadītāja Brailona Raisona, gan no 25 gadus vecā kanādiešu spēka uzbrucēja Emanuela Šeperda.


Raisons šajā sezonā ogrēniešu rindās aizvadīja piecas spēles, gūstot 14,2 punktus un izdarot 2,2 rezultatīvas piespēles vidēji mačā. Savukārt Šeprerda rēķinā piecās cīņās bija 8,6 punkti un 8,9 izcīnītas atlēkušās bumbas.

"Ogres" sastāvā tikmēr atgriezies 29 gadus vecais spēka uzbrucējs Renārs Magone, kurš iepriekšējās trīs ar pusi sezonas jau pavadīja ogrēniešu rindās. Šo basketbola sezonu Magone iesāka "Līvānu" komandā "Ramirent" Nacionālajā līgā, kur trīs mačos spēka uzbrucējs guva 25,7 punktus un sagrāba 11 atlēkušās bumbas. Tikmēr Latvijas kausa otro kārtu "Līvāni" pārvarēja ar cēsnieku apspēlēšanu. Magonem kausa mačos vidēji 24,5 punkti un 12,5 atlēkušās bumbas.

Netiek izslēgts, ka "Ogres" komandā sastāva izmaiņas varētu turpināties un tiek izskatītas iespējas pastiprināt komandu. Iepriekš jau vēstīts, ka komandā notikušas izmaiņas treneru korpusā. Nikolajam Mazuram pēc divu zaudējumu sērijas un speciālista atteikšanās vakcinēties darbs tika uzteikts. Viņa vietā stājies Uldis Švēde, kura vadībā vienība guvusi divas uzvaras pēc kārtas.

